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Un fármaco desarrollado por un científico de UVA Health, en Estados Unidos, no solo ha frenado, sino que ha logrado revertir la parálisis y la pérdida de visión en un modelo de ratón con esclerosis múltiple. Los resultados, publicados en Science Translational Medicine, resultan especialmente relevantes porque los tratamientos actuales para esta enfermedad están dirigidos principalmente a reducir la aparición de nuevos brotes inflamatorios, pero no a recuperar las funciones neurológicas que ya se han perdido.

El compuesto, Kamuvudine K-9, es un derivado de fármacos contra el VIH ya aprobados para su uso en humanos. El medicamento ha sido desarrollado por el doctor Jayakrishna Ambati, director fundador del Centro de Ciencias Avanzadas de la Visión de la Universidad de Virginia y profesor titular de la cátedra DuPont Guerry III en el Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de esta universidad.

En los nuevos resultados de laboratorio de Ambati, K-9 preservó las fibras nerviosas y su mielina, un aislamiento que la esclerosis múltiple destruye. El fármaco también detuvo el aumento de la cadena ligera de neurofilamento (NfL), un biomarcador sanguíneo del daño nervioso. En los mismos experimentos, los animales tratados con un fármaco aprobado para la esclerosis múltiple no recuperaron ni de lejos la misma funcionalidad que los que recibieron K-9.

Ambati asegura que el potencial terapéutico de K-9 se ve reforzado por la aparente protección contra la esclerosis múltiple que ofrecen los fármacos contra el VIH de los que se deriva K-9, denominados inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos/nucleótidos (ITIN). El equipo de Ambati informa en un nuevo artículo que el uso de ITIN en pacientes se asocia con una reducción del 41% en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y una reducción del 36% en la tasa de recaídas anuales entre los pacientes con esta enfermedad. Los investigadores llegaron a esta conclusión basándose en un análisis de datos de seguros médicos de más de 3 millones de personas.

«La mayoría de las terapias para la esclerosis múltiple se centran en prevenir el siguiente brote. Lo notable es que K-9 no solo previno un mayor deterioro neurológico, sino que los animales recuperaron funciones que ya habían perdido», comenta Ambati. «Si se considera esta recuperación junto con la preservación del tejido nervioso, la respuesta de la NfL y los hallazgos epidemiológicos en humanos, creemos que existen razones de peso para probar este enfoque en pacientes».

La esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica discapacitante más común entre los adultos jóvenes y afecta a casi un millón de estadounidenses. Generalmente se manifiesta entre los 20 y los 40 años. Los síntomas iniciales suelen incluir pérdida de visión y fatiga extrema, que luego pueden progresar a debilidad y dificultad para moverse. En casos graves, pueden desarrollarse complicaciones potencialmente mortales. Sin embargo, la progresión de la enfermedad puede variar considerablemente de un paciente a otro. Algunas personas disfrutan de largos periodos de remisión, y los médicos clasifican la enfermedad según los síntomas y las recaídas de cada paciente.

En promedio, los pacientes con esclerosis múltiple viven 7 años menos que las personas que no padecen esta enfermedad autoinmune. Los medicamentos actuales pueden ralentizar la progresión de la enfermedad y reducir la frecuencia de los brotes, pero no existe cura. Si bien los fármacos disponibles son beneficiosos, la esclerosis múltiple aún puede afectar gravemente la calidad de vida de los pacientes, por lo que se necesitan urgentemente tratamientos nuevos y mejores.

Se cree que la esclerosis múltiple se desarrolla cuando nuestras células inmunitarias comienzan a atacar las vainas de mielina que aíslan nuestros nervios. Esta inflamación dañina termina por interrumpir la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Sin embargo, Ambati descubrió que los INTR pueden bloquear una importante vía de inflamación llamada activación del inflamasoma. Esto lo impulsó a desarrollar K-9 como una alternativa a los INTR que parece más segura e incluso más eficaz.

K-9 ya ha entrado en ensayos clínicos para enfermedades oculares, como el edema macular diabético y la oftalmopatía tiroidea. Esta experiencia clínica previa podría ayudar a acelerar la evaluación de K-9 en la esclerosis múltiple.

Los investigadores destacan que K-9 sigue siendo experimental para la esclerosis múltiple y que se requerirán ensayos clínicos controlados para determinar si la recuperación observada en ratones se puede extrapolar a las personas. Esperan que este trabajo también sirva de base para estudios de otras enfermedades neurodegenerativas en las que intervienen la activación del inflamasoma y la lesión axonal, incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en la que está previsto probar K-9.

«La inhibición del inflamasoma se reconoce actualmente como la terapia de vanguardia para múltiples enfermedades inflamatorias», asegura Ambati. «K-9 y su derivado K-8, que ya ha demostrado una notable eficacia en la degeneración macula, también podrían ser beneficiosos en otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson».

Acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos para las enfermedades más complejas es la misión fundamental del nuevo Instituto de Biotecnología Paul y Diane Manning de la Universidad de Virginia (UVA). Los esfuerzos del instituto por traducir con mayor rapidez la ciencia de vanguardia de la UVA en tratamientos que salven vidas y transformen la calidad de vida se complementan con la puesta en marcha de una red estatal de ensayos clínicos que permitirá a los virginianos acceder a las pruebas de estos posibles tratamientos a medida que se desarrollan.