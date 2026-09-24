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La huelga de médicos y enfermeras prevista para este jueves 24 de septiembre en Ceuta finalmente no se celebrará. CEMSATSE ha desconvocado el paro de 24 horas y acusa a INGESA de haber «boicoteado» la movilización al no haber publicado, según el sindicato, la resolución formal de los servicios mínimos con suficiente antelación. La decisión se produce después de semanas de enfrentamiento entre los representantes de los profesionales y el organismo que gestiona la sanidad de la ciudad autónoma.

El sindicato, que asegura ser la organización con mayor representación en la Mesa Sectorial de INGESA, sostiene que la ausencia de una resolución formal colocaba a los trabajadores en una situación de «inseguridad jurídica» a pocas horas del comienzo del paro. Afirman que la Administración central conocía la convocatoria desde el 14 de septiembre y que, durante la reunión celebrada el día 17, trasladó los criterios generales para establecer los servicios mínimos y señaló que serían elevados para su aprobación.

Sin embargo, llegada la víspera de la huelga, el sindicato asegura que no constaba publicada ninguna resolución que fijara formalmente los servicios mínimos ni una comunicación individualizada a los trabajadores afectados. CEMSATSE sostiene además que algunos responsables de INGESA habrían comunicado verbalmente a determinados profesionales que debían acudir a sus puestos aunque, según la organización sindical, no cumplían los requisitos para formar parte de los servicios mínimos.

La organización considera que esta situación impedía a los profesionales conocer con claridad quién debía trabajar y qué limitaciones afectaban al ejercicio de su derecho de huelga. Por ello, decidió retirar la convocatoria para evitar que las consecuencias de la falta de concreción administrativa recayeran sobre los trabajadores.

Una huelga que pretendía reclamar más médicos y enfermeras

CEMSATSE había convocado el paro para reclamar una dotación adecuada de personal, un dimensionamiento de los recursos humanos acorde con las necesidades asistenciales y una duración mínima de seis meses para las nuevas contrataciones. La organización vinculaba estas demandas a la presión generada en los servicios sanitarios después de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Los representantes de médicos y enfermeras habían denunciado especialmente el incremento de la actividad en Urgencias y otros servicios, además de problemas derivados de la atención a pacientes que no dominan el español.

La situación ha generado también un enfrentamiento público sobre el diagnóstico de la sanidad ceutí. Mientras los representantes de los profesionales hablan de una presión asistencial extraordinaria, INGESA sostiene que los recursos disponibles permiten garantizar la asistencia y rechaza que exista un colapso sanitario.

La retirada de la huelga no supone, según CEMSATSE, el abandono de sus reivindicaciones. El sindicato ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender acciones administrativas, sindicales, judiciales y constitucionales por la gestión de la convocatoria y mantiene abierto el conflicto con INGESA.