Page cuela sus suscripciones de Netflix y Filmin como gasto de Presidencia en los presupuestos

El presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García-Page, cargó al presupuesto de su gabinete de Presidencia las suscripciones de las plataformas Netflix y Filmin. Un nuevo escándalo en torno a los gastos del gobierno socialista que ha destapado Vox este lunes en rueda de prensa.

El portavoz de Vox en Castilla y León, Iván Sánchez, ha denunciado el contraste del presupuesto que tiene el gabinete de Presidencia, dotado de 28 millones de euros, que ha tildado «mastodóntico», con la situación de penuria que atraviesan las familias. Pese a la suma irrisoria de dichas suscripciones si se compara con el elevado presupuesto que maneja el Page para su gabinete (651,06€ en total), los de Abascal han tratado de demostrar la hipocresía que caracteriza, según la formación, el discurso del barón socialista con su día a día.

El portavoz de Vox ha comparado la actitud de Page al no privarse de dichas suscripciones cargadas al erario público, con las políticas de su Ejecutivo que preside, recordando que el PSOE «votó en contra de ayudar a los ayuntamientos de las zonas rurales en el mantenimiento de las antenas, dejando a muchos vecinos sin televisión, mientras se aseguran las novedades del cine y las series en sus despachos».

«Mientras la mitad de las familias numerosas no llega a fin de mes, los autónomos se asfixian y la inflación devora a los trabajadores, el señor Page costea sus noches de cine y palomitas a costa del bolsillo de los castellanomanchegos», ha denunciado el portavoz, incidiendo en que este capricho es el síntoma de «una clase política enferma de soberbia que usa la tarjeta de crédito de la Junta para pagar su ocio».