Los taxistas lo dejan claro: «Son muchas horas de trabajo, pero se puede llegar a facturar cerca de 10.000 euros al mes»

¿Cuánto puede facturar realmente un taxista al mes? Lo cierto es que no existe una sola respuesta ya que cambia mucho dependiendo de a quién se le pregunte. En un vídeo publicado por la cuenta de TikTok @grifogrifado, varios profesionales han puesto cifras a su trabajo y cuentan cómo son sus jornadas. Hay quien habla de 4.000 o 5.000 euros, mientras que uno de los entrevistados asegura que puede alcanzar entre 8.000 y 10.000 euros mensuales.

La cifra, vista sin más, resulta llamativa. Sin embargo, uno de los taxistas que aparecen en el vídeo publicado en redes se encarga enseguida de explicar qué hay detrás: para llegar a ese nivel trabaja «un mínimo de 80 a 82 horas semanales». Además, durante la conversación se aclara que las cantidades de las que están hablando son brutas. No son, por tanto, 10.000 euros limpios a final de mes, sino la facturación generada con el taxi antes de descontar los gastos de la actividad.

Los taxistas explican: «Son muchas horas de trabajo, pero se puede llegar a facturar cerca de 10.000 euros al mes»

«De los ocho a diez mil euros, pero haciendo un mínimo de 80 a 82 horas semanales», responde uno de los taxistas sobre lo que puede llegar a ganar a final de mes. Es el dato más alto de todos los que aparecen en el vídeo, aunque también está acompañado por la jornada más llamativa. Más de 80 horas cada semana supone superar ampliamente las horas de una jornada laboral habitual.

Pero no son las únicas cifras que se han dado. Otro de los profesionales calcula «entre unos 4.000 y 5.000 euros», mientras que un tercero señala que puede llegar «hasta 6.000». Este último también habla de meses bastante peores, con cifras de 1.800 o 1.900 euros, que considera que ya entrarían dentro de lo que él entiende como un mal mes.

El entrevistador se detiene precisamente en una cuestión fundamental para entender estas cantidades: «¿Brutos o netos?»». La respuesta es que son brutos. Facturar una determinada cantidad no significa quedarse con todo ese dinero, ya que el profesional tiene que hacer frente a los costes asociados a su trabajo. No todos responden utilizando números. Otro taxista describe su situación de una manera mucho más sencilla: «No te vas a hacer rico, obviamente, ni tampoco vas a pasar hambre». A su juicio, el oficio permite tener «tu casa, tu coche, tu familia» y poder irse a la playa en verano.

¿Cómo funciona el taxímetro de un taxi?

Después de hablar de ingresos, el vídeo entra en una cuestión que afecta directamente a cualquier pasajero: cómo se calcula el precio de una carrera. Uno de los taxistas explica que no son ellos quienes deciden lo que van a cobrar. «Nosotros estamos por decreto y ley y se estipulan cada año unas tarifas», señala. También habla de la bajada de bandera. El concepto hace referencia al importe con el que comienza el servicio cuando el cliente solicita el taxi y se pone en marcha el taxímetro. A partir de ahí, el precio del viaje se calcula conforme a las tarifas que correspondan en ese momento.

En Madrid esas tarifas se revisan periódicamente. Desde enero de 2026, la Tarifa 1 tiene un inicio de servicio de 2,55 euros y fija el kilómetro en 1,40 euros. Es la que se utiliza de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 21:00 horas. La Tarifa 2 establece un inicio de 3,20 euros y 1,60 euros por kilómetro y se aplica durante la noche, además de en determinados horarios de sábados, domingos y festivos.

Los taxistas no eligen libremente el precio de cada carrera

El creador de contenido se lo pregunta directamente: «¿Hay alguna vez que el precio, por alguna razón, lo estipuléis vosotros?». El taxista lo niega: «No, esto tiene que ir a taxímetro y ya está». Durante la explicación utiliza como ejemplo un recorrido entre Plaza de España y Las Rozas. La idea es que el pasajero pueda hacerse una idea de cuánto puede costarle el viaje y no se encuentre con un precio decidido arbitrariamente por quien conduce.

Hay casos distintos cuando el servicio se contrata previamente con un precio cerrado. La normativa de Madrid contempla esta posibilidad para determinados trayectos solicitados con antelación a través de una aplicación, una emisora o por teléfono. El cliente conoce entonces el importe que tendrá que pagar antes de comenzar el recorrido.

El vídeo permite, sobre todo, entender mejor qué hay detrás de esas cantidades que llaman la atención a primera vista. Los ingresos no son iguales para todos y tampoco lo son las horas que cada taxista pasa trabajando. Uno de ellos asegura que puede acercarse a los 10.000 euros de facturación, pero lo acompaña de un dato difícil de ignorar: para conseguirlo habla de semanas de entre 80 y 82 horas. Ese matiz cambia bastante la lectura de la cifra. Los 10.000 euros no aparecen como un salario habitual para cualquier taxista, sino como la facturación que este profesional dice alcanzar a costa de dedicar una enorme cantidad de horas al trabajo. Los demás testimonios, de hecho, sitúan sus cifras mensuales bastante por debajo.