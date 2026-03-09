Comunicado urgente de Aída Nízar tras la agresión de La Marrash: «No convivo con maltratadoras»

La Cárcel de los Gemelos se va quedando poco a poco sin concursantes, demostrando que no renuncian a la polémica. Tras la expulsión de Mr. Tartaria, fue Ylenia Padilla la que anunciaba su decisión de no acudir al programa, sacando a la luz el desencuentro que ha tenido con la organización. Ahora, tras ser su fichaje más sonado, la siguiente en caerse del cásting es Aída Nízar, la que era su gran estrella del formato, junto a Frank Cuesta, La Falete, Labradro, Dakota Tárrga y Saray Carrillo. La polémica ha surgido cuando Aída ha acudido al plató de los gemelos y se ha encontrado con La Marrash, que se ha decantado por la oferta de Carlos y Daniel Ramos, pese a que todo apuntaba a que iría a Supervivientes.

La emisión del domingo ocho de marzo parecía ir bien, puesto que Nízar se presentaba ante las cámaras después de regresar de sus lujosas vacaciones. Minutos después se anunciaba una nueva tanda de concursantes confirmados, dando los nombres de la actriz de cine para adultos Apolonia Lapiedra y la ex concursante de Gran Hermano Daniela Cano. Antes, los gemelos habían anunciado la llegada de La Marrash, confirmando así su llegada al reality. En ese primer encuentro ya comenzaron los insultos por parte de la influencer, que sacó a relucir el edadismo contra la que iba a ser su compañera de programa. Además, hay que sumarle que ha intentado darle una bofetada y le ha lanzado varios escupitajos, como si el espíritu de María José Cantudo o Estela Reynolds la hubiese poseído en ese mismo momento.

Aunque los espectadores sabían que iban a saltar chispas entre ellas, Aída Nízar consiguió desactivar las faltas de respeto de Marrash, que repetía una y otra vez que estaba caducada y que su tiempo ya había pasado, asegurando que su época fue en el año 2005. De esta manera, Triana ha querido despreciar los años de televisión de Nízar, que ha pasado por formatos como Crónicas Marcianas, Gran Hermano, Supervivientes, Sálvame e incluso triunfando en Italia, participando en Grande Fratello (versión italiana de GH), siendo protagonista en todos ellos.

Tras un primer encontronazo, la ganadora de La Casa de los Gemelos se marchó del plató, pero irrumpió a los pocos minutos para lanzarle un vaso lleno de líquido a su enemiga, interrumpiendo la llegada de Apolonia Lapiedra, que no tenía nada que ver en este enfrentamiento (llevándose de paso un poco de líquido).

Tras una fuerte discusión, en la que Triana ha sacado en varios momentos a relucir a la madre de Aída, la vallisoletana recordaba que tenía firmado un contrato con los gemelos en el que dejaba claro que no habría agresiones físicas. En ese momento ha decidido levantarse y salir del plató.

El comunicado de Aída Nízar tras el enfrentamiento con La Marrash

Tras la pelea, la televisiva ha dejado claro que su decisión es firme, recordando que había pactado unas condiciones, tratando de evitar que se repitiesen las peleas y agresiones de La Casa de los Gemelos, algo que ya se ha incumplido sin haber empezado el programa.

«Ante los graves hechos ocurridos hoy en el plató, comunico que no continuaré formando parte de este proyecto. No voy a ser encarcelada porque no convivo con maltratadoras que tienen que pegar para hacerse escuchar», comienza diciendo.

Esta decisión llega porque se ha incumplido «una cláusula expresa» del contrato en el que quedaba claro que a la mínima agresión física podría «abandonar el proyecto de manera inmediata». Además, culpa a la organización de no haber «impedido que se produjeran», siendo los que tenían que «velar» por su seguridad. Por eso asegura que no es ella la que incumple el contrato firmado.

Pese a todo, agradece a Carlos y a Daniel Ramos (ZonaGemelos) su confianza en ella para participar en el programa. «Doy por finalizada mi participación en este proyecto», así zanja cualquier duda que pudiera haber sobre si estará en La Cárcel de los Gemelos.