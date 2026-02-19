Un peligroso frente va a dejar lluvias y nevadas en España: el cambio de tiempo todavía no está aquí

El cambio de tiempo que todavía no está aquí activa todas las alarmas, se acerca un peligroso frente que va a dejar lluvias y nevadas en España. Será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que está a punto de pasar en nuestro país puede volver a sumergirnos en lo peor del invierno, cuando pensábamos que ya habíamos empezado a ver llegar la primavera. La realidad es que estamos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

El mal tiempo puede empezar a materializarse de tal forma que tocará empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de ver qué es lo que puede pasar con este tiempo que todavía no está aquí, pero acabará siendo una dura realidad. Un cambio de tendencia que puede acabar imponiéndose de cara a un fin de semana en el que podemos estar ante un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas que nos están esperando. Volvemos a preparar el abrigo y el paraguas ante lo que llega con fuerza.

Todavía no está aquí el cambio de tiempo que nos afectará de lleno

Un cambio de tiempo que nos afectará de lleno todavía no está aquí, pero está en camino. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio significativo.

Es hora de apostar por un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Es momento de poner en práctica un importante giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tiempo del mes de febrero nos deja ver algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la primavera a la vuelta de la esquina y algunas zonas del país en las que se está llegando a los más de 20º, España se divide en dos, entre los que tendrán que afrontar un marcado cambio de tendencia.

Estaremos pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acabarán golpeando de lleno. Este tiempo a las puertas de fin de semana no trae buenas noticias, la AEMET tiene una previsión que pone los pelos de punta.

Va a dejar lluvias y nevadas en España un peligroso frente

Un peligroso frente va a dejar lluvias y nevadas en España, de tal forma que tocará estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede ser clave en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Mañana las altas presiones cederán brevemente, lo que permitirá la aproximación de un centro de bajas presiones, con una borrasca principal cuyo centro pasará por las islas británicas y Francia. También desarrollará algunas depresiones secundarias, alguna de las cuales se aproximará algo más a la Península. Un frente atlántico provocará un aumento de la nubosidad desde bien temprano, con algunas lluvias en el oeste de Galicia durante la madrugada. De cara a la mañana y al mediodía las precipitaciones se intensificarán en las comarcas occidentales gallegas, extendiéndose de forma más dispersa a otras regiones del noroeste. Durante la segunda mitad de la jornada avanzará hacia el este, repartiendo chubascos de mayor cuantía en el Sistema Central occidental, Cantábrico oriental y en el Pirineo. or el avance del sistema frontal también lloverá Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad de Madrid, Pirineo catalán, algunas comarcas aragonesas y en puntos del centro-oeste de Andalucía. La nubosidad se reactivará en las cordilleras. Entre mañana y el jueves entrará una masa de aire más fría tras el paso del frente, registrándose chaparrones irregulares en el tercio norte peninsular, más persistentes en la cordillera pirenaica. En el resto de regiones no lloverá».

Esta lluvia y frío no llegará sola: «En algunos puntos de Galicia, vertiente cantábrica, Cantábrico oriental, norte de Navarra y Pirineo oscense pueden acumularse más de 40-60 l/m². Mañana nevará en las montañas del noroeste a una cota de 1000-1300 metros, mientras que en el resto del extremo septentrional rondará los 1300-1700 m, siendo más considerables los espesores en la Cordillera Cantábrica occidental, entorno de Sanabria, montes de León y Pirineos. El jueves se producirá la típica nevada de jet en el Pirineo, con una cota que bajará hasta los 700-1000 metros por la entrada del aire polar marítimo, pudiéndose acumular más de 30-40 cm en la divisoria, e incluso localmente más. En el resto, las nevadas serán más modestas. La situación tenderá a mejorar a partir del viernes, cuando irán imponiéndose las altas presiones, dejando un fin de semana muy estable».