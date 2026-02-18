Giro de 180º en estas comunidades: el aviso de los expertos que lo cambia todo en España

El aviso de los expertos que lo cambia todo en España, llega un importante giro de 180º en estas comunidades. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Es momento de empezar a pensar en estos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. A toda velocidad y con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marque de cerca.

Son tiempos de ver esa primavera repleta de inestabilidad que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada momento cuenta ante activades al exterior que, sin duda alguna, se verán afectadas por un tiempo que parece que no para de cambiar a la velocidad de la luz. Podemos pasar de una situación de cambios inesperados a otra que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con el tiempo que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Este aviso de los expertos lo cambia todo en España

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que son propias de una estación del año que aún no ha llegado.

El momento en el que todo empieza a cambiar y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro destacado en unos días en los que cada detalle cuenta de forma ejemplar. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán desde cero.

Un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de manera diferente.

Podemos empezar el día con frío, pasar por un mediodía de calor intenso y terminarlo con un marcado descenso de las temperaturas. La primavera llama a la puerta en estas comunidades autónomas.

Giro de 180º en estas comunidades autónomas

Después de varias borrascas llega una pequeña tregua que puede hacer subir las temperaturas, pero cuidado. Podemos ver llegar una nueva borrasca en breve y vivir un marcado descenso de las temperaturas, de forma que deberemos empezar a tenerlo en cuenta.

Tal y como predicen los expertos de la AEMET, pero también desde el canal de El Tiempo: «Mañana, la llegada de una advección de aire frío polar marítimo a la Península Ibérica provocará el desplome de las temperaturas, que podría ser acusado en algunas comarcas, especialmente en zonas del cuadrante noroccidental. El desplazamiento transitorio del anticiclón de las Azores hacia latitudes más septentrionales y la profundización de una borrasca frente a las costas de Irlanda canalizarán un fuerte flujo de vientos de componente noroeste que canalizarán una masa de aire polar, volviendo a traer la nieve a cotas medias al tercio septentrional peninsular, generando fuertes rachas de viento y reforzando el oleaje en el norte y noroeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «En lo poco que queda del invierno meteorológico, el tiempo ya está dejando entrever la llegada de la primavera, con una atmósfera más dinámica a consecuencia de un chorro polar que está trazando importantes meandros. Como hemos apuntado anteriormente, la configuración sinóptica presentada para mañana va a provocar un giro de 180º en la dirección del viento en comarcas del cuadrante noroccidental peninsular, donde el flujo rolará de componente norte-noroeste en vez de suroeste, como lo está haciendo en la jornada de hoy. A pesar de que la masa de aire frío polar alcanzará España a partir de la mitad de la jornada de mañana, en muchos lugares, ya notarán la bajada del termómetro bien comenzado el día. La otra cara de la moneda se la llevará el sureste, pudiendo alcanzar de nuevo los 25 ºC en algunas comarcas».

Las temperaturas sufrirán un importante bajón en estas partes del país: «El ambiente invernal podrá volver a tocar la puerta en varias comunidades en las próximas jornadas, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, ya que el aire frío que acompañe a esta nueva irrupción polar podrá quedar estancado gracias al asentamiento del anticiclón de las Azores sobre la vertical de la Península. Para mañana, las comunidades que verán una caída del termómetro de hasta 6 ºC son Galicia, Asturias y Castilla y León. Esto queda perfectamente reflejado en las temperaturas matinales de Oviedo y León, donde hoy a las 7:00 h tenían temperaturas de 11 y 10 ºC y mañana podrían ser de 6 y 3 ºC respectivamente. En cambio, las regiones gallegas notarán este desplome durante la noche, especialmente en puntos de interior con el reforzamiento del viento de componente noroeste».