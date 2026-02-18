Previsión AEMET: cielos nublados y lluvias en Castilla y León, con viento moderado y heladas en montaña

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos con cielos más cubiertos durante las horas centrales del día. Las precipitaciones débiles, que se intensificarán por la tarde, serán localmente moderadas en las zonas de montaña. La cota de nieve descenderá de 1800 a 900-1100 metros, mientras que las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso y las máximas un descenso moderado, con heladas débiles en cotas altas. El viento soplará del suroeste y oeste, aumentando de flojo a moderado, con rachas fuertes en amplias zonas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 18 de febrero

Lluvias intensas y viento fuerte durante la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde-noche. A primera hora, la temperatura ronda los 4 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los -2, haciendo que el aire se sienta más frío. El viento soplará del sur a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que añade un toque de agitación al ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro apenas alcanzará los 11 grados, mientras la humedad se mantendrá alta, creando un ambiente pesado. A medida que el sol se oculta a las 18:57, la probabilidad de chubascos se intensificará, dejando a los leoneses con la sensación de que el día ha sido más gris que luminoso. Con un total de diez horas de luz, será mejor estar preparados para la lluvia y el viento que nos acompañarán en esta jornada.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 7 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se dispara al 100% y el cielo se oscurece, dejando entrever un panorama de lluvias intensas por la tarde-noche.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico marcado, con máximas que apenas llegarán a los 12 grados. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 50 km/h, sumando un toque de agitación al ambiente. Con la humedad relativa en aumento, es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un día que promete ser memorable.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

Este día en Salamanca comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 5 grados y el cielo se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 11 grados, pero la tarde traerá un cambio drástico, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, con cielos cubiertos y un ambiente húmedo que hará que la jornada se sienta pesada. Las ráfagas de viento del sur, que pueden llegar hasta los 60 km/h, añadirán un toque de intensidad a la tarde-noche, cuando la temperatura máxima alcanzará los 11 grados.

Con la salida del sol a las 08:13 y su puesta a las 19:00, Salamanca disfrutará de casi 11 horas de luz, aunque la mayor parte de este tiempo estará marcada por la inminente lluvia. La tarde se presentará fría y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados, lo que invita a abrigarse y prepararse para un final de jornada que promete ser muy lluvioso.

Valladolid: cielo variable y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados y aunque se prevén algunas rachas de viento, no se esperan lluvias hasta la tarde-noche, cuando la probabilidad de precipitaciones aumentará.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente fresco de la mañana y la tarde. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, permitiendo disfrutar de un agradable momento al aire libre antes de que llegue la lluvia.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que puede llegar a ser fría, con mínimas de 4 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan fuertes precipitaciones. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas no superarán los 11 grados y el viento del sur puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que apenas alcanzan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá nublado, pero la calma se romperá con la llegada de chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, donde se prevé un aumento en la temperatura hasta los 11 grados.

Con el viento soplando del suroeste a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100%, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente por la noche, cuando las temperaturas descenderán a 3 grados.

Cielos despejados y lluvia nocturna en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta -1, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo cambiará drásticamente; se espera que la tarde traiga nubes y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la noche. No olvides llevar un paraguas y optar por ropa impermeable si planeas salir más tarde.

Segovia: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4°C, mientras el cielo se presenta despejado. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 12°C por la tarde, aunque la situación cambiará drásticamente con la llegada de chubascos intensos que se prevén para la tarde-noche, con una probabilidad de lluvia del 100%.

Con el viento soplando del suroeste a 15 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -2°C. La humedad alcanzará niveles altos, por lo que es aconsejable estar preparado para un final de día húmedo y fresco.

Cielo cubierto y lluvias intensas en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 4°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta -2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente hacia la tarde, cuando se prevé un cielo cubierto y una temperatura máxima de 11°C.

Con el viento soplando del sur a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, la tarde-noche se presentará muy lluviosa, con una humedad relativa que alcanzará el 100%. A pesar de las condiciones adversas, el día contará con más de 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:07 hasta su puesta a las 18:46.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET