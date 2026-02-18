Los expertos no dan crédito: los termómetros están a punto de cambiar y lo que llega el miércoles nadie lo esperaba

Los termómetros están a punto de cambiar y lo que llega el miércoles nadie lo esperaba, los expertos no dan crédito. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, ante la llegada de una serie de cambios que pueden marcar la diferencia, en especial, en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta y en especial si tenemos en cuenta lo que está por llegar. Son tiempos de apostar claramente por un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Lo que llega este miércoles nadie lo esperaba, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una forma que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de avanzar hacia una primavera que puede acabar siendo mucho más intensa de lo que inicialmente podría ser una realidad. Sobre todo, si vemos lo que nos está esperando en breve.

No dan crédito los expertos

Aunque puede parecer imposible, este próximo miércoles nos enfrentamos a un nuevo cambio en el tiempo, tendremos que empezar a visualizar una situación del todo inesperada, de la mano de estos cambios que van a llegar a toda velocidad y pueden ser esenciales. Será el momento de apostar claramente por una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial que tengamos en mente.

Antes de salir de casa pensando en que nos vamos a encontrar con estos días de invierno en los que las altas temperaturas han acabado siendo una realidad, tenemos por delante una previsión del tiempo, que nada tiene que ver con días pasados.

Estos expertos no dudan en darnos algunas señales de unos cambios que están más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que esperamos tener una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia.

Lo que pasará este miércoles con los termómetros nadie lo esperaba

Los expertos de la AEMET y de El Tiempo no paran de actualizar unos mapas y unos registros que este mismo miércoles pueden ser de récord. En especial, si tenemos en mente una situación que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde el blog de El Tiempo: «Las temperaturas rondarán los 15 ºC en la mayor parte del país, a excepción de regiones de montaña. En algunas localidades del Cantábrico las máximas podrán llegar a superar los 17 ºC. En Andalucía, concretamente en Huelva, Sevilla, Córdoba y Granada, los termómetros rozarán los 20 ºC, superándose en zonas de Málaga y Almería. El resto del Mediterráneo superará los 20 ºC con facilidad, a excepción de Cataluña, donde las máximas serán algo más bajas. Las islas Canarias registrarán valores en torno a los 23 ºC, con máximas de hasta 24 ºC en el sur de Gran Canaria».

Siguiendo con la misma explicación: «A lo largo del miércoles, la entrada de un frente frío hará descender las temperaturas máximas y mínimas en buena parte de la Península Ibérica. A primera hora del día, las temperaturas mínimas bajarán en la mayor parte del territorio peninsular, con un descenso más acusado en zonas del noroeste. Las heladas seguirán ausentes en la mayor parte de España, aunque podrán aparecer en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Las temperaturas máximas también descenderán de forma generalizada, con bajadas de más de 3 ºC en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cádiz. En Castilla y León y la Comunidad de Madrid, las máximas volverán a situarse en torno a los 10 ºC. En regiones del Mediterráneo, los valores aún podrán alcanzar los 20 ºC, mientras que en el Cantábrico, una vez más, las temperaturas máximas se quedarán por debajo de esta cifra. El jueves las temperaturas máximas continuarán descendiendo, especialmente en la mitad este peninsular. En regiones de Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana yAragón los termómetros podrán perder hasta más de 4ºC».

Viviremos una semana de cambios importantes que pueden llegar en cualquier momento y que son esenciales que tengamos en mente: «Los termómetros volverán a registrar valores por debajo de los 10ºC en la mayor parte de Castilla y León, el interior de Galicia y puntos de Guadalajara y Cuenca. Las temperaturas máximas comenzarán una clara tendencia ascendente de cara al viernes, un aumento que se mantendrá y se intensificará a lo largo del fin de semana».