El progre ‘New York Times’ carga contra la regularización masiva de Sánchez: «Democráticamente inviable»

El New York Times, de línea progre y referente de las órbitas mediáticas y partidistas del socialismo español, ha dedicado a Pedro Sánchez un artículo demoledor. Carga contra la decisión del Gobierno español de emprender una regularización masiva de inmigrantes ilegales que califica de «democráticamente inviable». Y pone ésta en relación directa con un modelo económico, el del sanchismo, que, según advierte el periódico neoyorquino, adolece de una incapacidad de generar rentas y empleos de calidad por depender de forma excesiva de un sector servicios –en particular del turismo– que tiene agotado su potencial de expandir el valor añadido que necesita el tejido productivo y laboral de nuestro país.

El artículo del New York Times lo firma Christopher Caldwell, uno de los analistas de referencia del rotativo estadounidense en asuntos internacionales, en particular europeos, y estudioso del impacto de la inmigración en Europa.

La conclusión que difunde el New York Times es rotunda respecto a la regularización masiva impulsada por Sánchez. Tras calificarla de «política de amnistía», censura que la haya decidido a golpe de decreto en vez de plantearla como iniciativa legal en el Congreso, «lo que indica que no creía que pudiera obtener una mayoría a su favor en la legislatura».

El periódico neoyorquino, de corte demócrata y beligerante con Trump, desnuda también en este artículo la inconsistencia del presidente español con sus políticas sobre la inmigración ilegal. «La visión de Sánchez sobre la migración no sólo parece inviable desde el punto de vista democrático, sino que también podría estar avivando una reacción populista», se censura en este artículo.

Zasca del ‘New York Times’ a ‘El País’

Por si fuera poco, el New York Times extiende también su varapalo al periódico El País, cabecera de referencia del PSOE y, en el actual contexto, del sanchismo. «Tras el anuncio de Sánchez de la política de amnistía, El País publicó un editorial de apoyo titulado ‘Más empleo que nunca’ (…). Pero eso es medir el tamaño de la economía, no su calidad». Y remata la cabecera de la progresía estadounidense: «Si en un país que ha aumentado un 25% su población, como España, medimos no el producto interior bruto sino el producto interior bruto per cápita, los resultados son menos impresionantes».

Tras advertir que «hay algo extraño en el modo en que la economía está funcionando dadas las circunstancias», subraya que «aunque la inmigración en España ha sido supuestamente necesaria por la escasez de mano de obra, la tasa de desempleo en el país sigue siendo obstinadamente de dos dígitos, y se mantiene en el 10%, la tasa más alta de la Unión Europea».

Debilidad de la economía española

El análisis del New York Times tumba, con datos, el autobombo que el Gobierno de Sánchez se dio cuando, hace unos meses, presumía de que el Financial Times y el francés Le Monde elogiaban el ritmo de la economía española. El New York Times niega la mayor. Y lo hace en este artículo con una evidencia: «El modelo económico de Sánchez, que es indisociable de su enfoque de la migración, está sobrevalorado y es perjudicial en muchos aspectos», porque «la economía española se ha basado en gran medida en el turismo y ha dependido de la afluencia de trabajadores no calificados para dotar de personal a sus hoteles y restaurantes». Y remacha: «Esto genera dinero, pero ha hecho poco para que España se sitúe entre las economías más avanzadas de Europa».

Ante la tentación de que el sanchismo se defienda diciendo que este modelo productivo viene de muy atrás, el New York Times se adelante para responsabilizar a Sánchez tras los ocho años que está apunto de cumplir al frente del Gobierno: «Sánchez no inventó este modelo, pero lo ha hecho suyo».