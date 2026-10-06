Merino tras su doblete: «Aunque estés rabioso por no ser titular… siempre doy lo mejor de mí»

Mikel Merino fue el gran protagonista de la victoria de España en Croacia con un doblete maravilloso saliendo del banquillo tras el descanso para remontar el partido en Split con un tanto final en el minuto 88. El mediocentro navarro sigue bendecido cada vez que juega con la selección española. Tras el encuentro, atendió a los medios de comunicación a pie de campo.

«Estoy muy contento por poder ayudar al equipo otra vez. Me ha tocado entrar en el banquillo y hay que salir con buena actitud aunque no vayan las cosas a favor y estés rabioso por no salir de titular. Dar lo mejor de mí porque esto es la selección, una familia», comenzó declarando el hombre del partido en Split.

«Luis me dijo que tenía que salir a hacer lo que sé hacer, a tener más la pelota y a que nos duraran más las posesiones. Y también que cargara área e intentara hacer daño. Y eso he hecho. El segundo gol es llegar de segunda línea cuando en un cambio táctico me han puesto de 8. Cuando ha recuperado Zubi, como lo conozco y sé lo bueno que es, sabía que la iba a poner ahí. Me ha tocado estar bien en el control y la definición», añadió Mikel Merino a pie de campo.

«Queremos seguir sin ver nuestro techo, pero siempre con los pies en el suelo. Porque en días como los de hoy puedes ver la racha de partidos sin perder», culminó Merino tras marcar un doblete brillante que le da la victoria a España en Split ante Croacia.