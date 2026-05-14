Crece la preocupación por el avispón asiático en Aragón: ponen trampas y capturan 62 avispas reinas en pocas semanas

El avispón asiático es una de las especies invasoras que más afecta a las abejas, por lo que en Aragón ya se han visto obligados a tomar medidas para protegernos de estos insectos.

Y es que los primeros monitoreos en Alcañiz, en Teruel, son preocupantes. El pasado marzo activaron una campaña preventiva en la ribera del Guadalope y ya han capturado a 62 avispas asiáticas reina.

Lo peor de todo es que este plan se activó cuando en el verano pasado encontraron nueve nidos de avispa asiática (Vespa velutina) en Alcañiz. Ahora el objetivo es que no pueda seguir expandiéndose.

Preocupación por la captura de 62 reinas de avispón asiático en Alcañiz: es una especie invasora

Después de localizar nueve nidos de avispa, el Ayuntamiento de Alcañiz y los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón decidieron colocar una veintena de trampas.

El objetivo era atacar el problema cuando las reinas del avispón asiático despiertan y empiezan a crear nuevos nidos. De momento el resultado es positivo.

Aragón Noticias ya había señalado, a partir del criterio de Lucas Grasa, veterinario de la ADS Apícola de Huesca, que el trampeo de reinas es el método más eficaz para frenar la expansión de la Vespa velutina.

Todo porque eliminar nidos resulta mucho más complejo cuando aparecen en copas de árboles, zonas de bosque o lugares de difícil acceso. De momento ya han capturado 62 ejemplares.

Por qué las trampas son el mejor método para frenar a la especie invasora ‘Vespa velutina’

La campaña de Alcañiz se basa en trampas selectivas del modelo VespaCatch y en trampas artesanales elaboradas con botellas de plástico. Todas emplean un atrayente natural preparado con agua, azúcar y levadura fresca.

Las trampas comerciales tienen orificios pensados para capturar reinas de avispa asiática sin afectar a la avispa autóctona Vespa crabro. Es una diferencia básica cuando el objetivo es controlar una invasora sin dañar a los insectos que forman parte del ecosistema local.

La previsión es mantener las trampas hasta finales de mayo e intensificar el monitoreo, porque las capturas iniciales han dejado claro que el problema medioambiental puede ser grande.

Alcañiz pide colaboración ciudadana para acabar con la avispa asiática

Hay que tener en cuenta que la avispa asiática no es el insecto más peligroso, pero sí una especie invasora bastante dañina con las abejas. De hecho, el Ayuntamiento de Alcañiz ha pedido colaboración ciudadana.

Por ello piden a los vecinos que comuniquen a las autoridades el avistamiento de cualquier nido primario. Se trata de estructuras pequeñas, de un tamaño similar al de una pelota de tenis, que pueden aparecer en edificios cercanos al río o en salientes de tejados.

La recomendación es no manipularlos ni destruir las trampas instaladas en la ribera. En este tipo de campañas, una trampa retirada o dañada puede servir para que una reina quede libre.

Cómo han usado trampas para frenar al avispón asiático en Aragón

En Alcañiz, las trampas se han situado cerca de los puntos en los que se detectaron nidos el verano pasado.

No es una decisión aleatoria, ya que si las reinas sobreviven y consolidan nuevos nidos, el problema se multiplica durante los meses siguientes.

Además, no sólo han detectado reinas de avispa asiática. También han aparecido avispas más pequeñas, y los expertos creen que son las primeras obreras de colonias en formación.

De momento los apicultores de la región han mostrado su descontento porque la presencia del avispón asiático puede afectar negativamente a sus colmenas. Especialmente por los efectos sobre el funcionamiento normal de las abejas y el aumento del estrés.