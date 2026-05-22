Saltan las alarmas en Canarias: detectan por primera vez un nido de avispón asiático con 93 ejemplares en Las Palmas

La aparición del avispón asiático (Vespa Mandarina) en las islas Canarias supone un revés enorme para la biodiversidad local y el sector apícola. Y es que recordemos que este insecto invasor representa un peligro inminente para las poblaciones de abejas autóctonas, cuya labor de polinización resulta fundamental para sostener el frágil equilibrio ecológico insular.

Ahora, el rápido despliegue de los especialistas busca contener la expansión de la colonia antes de la llegada del verano. Las primeras investigaciones de los biólogos apuntan a las zonas portuarias de gran tráfico de mercancías como la vía de entrada más probable al territorio.

Todo lo que hay que saber sobre el primer nido de avispón asiático en Las Palmas

La retirada del avispero ha tenido lugar en un céntrico parque de la capital grancanaria tras la llamada de alerta de un vecino. Los bomberos intervinieron de urgencia para desmontar la estructura con trajes de protección especiales y sellaron la zona temporalmente.

La ubicación exacta probablemente no se haya compartido para evitar alarmas, actos vandálicos o interferencias con el operativo de control y rastreo que ahora incluye trampas en parques cercanos y en el entorno del puerto de la ciudad.

Tras la extracción segura del nido, los efectivos congelaron a los 93 ejemplares interceptados para su posterior análisis de laboratorio. Los científicos de la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras confirmaron oficialmente la identidad del insecto depredador.

Y claro, como era de esperarse, la confirmación de la especie ha generado gran preocupación entre los apicultores de la región. Estos profesionales temen perder sus colmenas enteras si el depredador logra asentarse definitivamente y reproducirse de manera descontrolada en los próximos meses.

Sobre las trampas puestas y planes de rastreo para frenar al avispón asiático

El Gobierno de Canarias, junto al Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, ha activado un protocolo de seguimiento exhaustivo. El plan estratégico incluye la instalación inmediata de trampas con cebos atrayentes en los parques urbanos cercanos al lugar del hallazgo original.

El operativo de vigilancia se ha extendido también al área del Puerto de la Luz. Los técnicos rastrean este punto caliente, considerado paso habitual de especies invasoras, para localizar posibles nidos satélite ocultos entre los contenedores y almacenes de la zona portuaria.

No todo es desesperación: frente a este panorama, los expertos medioambientales ven un rayo de esperanza en la detección temprana del foco originario. Al producirse el hallazgo en primavera, las colonias invasoras apenas comienzan a formarse y resulta muy poco probable que tengan capacidad reproductiva para dispersarse masivamente por la isla.

La estrategia actual de las instituciones pasa por evaluar con precisión la magnitud de la amenaza antes de actuar a ciegas. Los especialistas recomiendan mantener la calma y centrar los esfuerzos en recopilar datos concretos sobre la extensión real del problema.

Punto por punto, cómo identificar a este temido insecto

Reconocer visualmente a este invasor es sencillo debido a sus características físicas distintivas. El insecto adulto puede alcanzar hasta tres centímetros de longitud, casi el doble del tamaño de la avispa común que habita tradicionalmente en el archipiélago.

Su morfología destaca por un tórax completamente oscuro, acompañado de patas con extremos de color amarillo intenso. El abdomen presenta una única y ancha banda anaranjada en su parte inferior, rasgo morfológico que facilita su diferenciación rápida frente a otras especies autóctonas menos agresivas.

El mayor tamaño de este depredador alado implica también un aguijón mucho más largo, capaz de inyectar más veneno en cada picadura. Sin embargo, la toxicidad de su veneno no difiere en exceso de la que poseen las avispas europeas tradicionales.

Y aquí va algo muy importante: el riesgo médico grave queda limitado casi en exclusiva a personas con alergia diagnosticada a los himenópteros. Para el resto de la población sana, la picadura resulta dolorosa, pero rara vez supone un peligro mortal si se trata adecuadamente con asistencia sanitaria.

Recomendaciones para los vecinos ante la aparición del avispón asiático en Las Palmas

Las autoridades recomiendan a la población mantener una distancia prudencial en todo momento ante cualquier avistamiento. Estas avispas solo muestran un comportamiento agresivo cuando sienten una amenaza directa o perciben invasiones en las proximidades inmediatas de su propio nido.

Los técnicos insisten en pedir a los ciudadanos que eviten cualquier interacción física. Ante la sospecha de la presencia de un enjambre o individuos aislados, la indicación principal es comunicar el hecho a través del teléfono de emergencias 1-1-2.

El departamento de alertas también ha habilitado un número de WhatsApp (646 601 457) para enviar material gráfico de apoyo.

Por estos días, los biólogos analizan las fotografías y vídeos aportados por los vecinos para verificar la identidad del insecto antes de movilizar a las patrullas de intervención.

La red oficial de rastreo indica que los enjambres aparecerán con alta probabilidad en entornos de agua dulce. Las fuentes ornamentales, depósitos de riego agrícola y piscinas particulares son los puntos favoritos de estos insectos para hidratarse.

En tanto, los apicultores de las islas cuentan con una advertencia seria de protección laboral. Los trajes de seguridad habituales empleados en los colmenares no ofrecen un grosor suficiente frente al aguijón de esta especie invasora y obligan a adquirir equipos reforzados.

Y cabe remarcar, para quienes se quieran hacer los valientes, que la retirada de los nidos urbanos requiere personal altamente especializado y equipado para minimizar los riesgos civiles. Las intervenciones se planifican siempre en horario nocturno, cuando la colonia permanece en el interior del habitáculo y reduce drásticamente su nivel de actividad defensiva.

¿Por qué este avispón es una amenaza letal para la abeja autóctona de Canarias?

Este depredador volador basa gran parte de su dieta en el consumo masivo de otros insectos polinizadores. Las abejas melíferas constituyen su presa favorita, a las que caza al vuelo cuando regresan cargadas de polen hacia sus colmenas de producción.

El sistema de asedio de la especie invasora bloquea por completo las piqueras de las colmenas. Las abejas autóctonas, aterradas por la presencia del enemigo, cesan sus vuelos de pecoreo y la colonia termina muerta por inanición en pocos días.

Recordemos en este sentido que la merma sistemática de los insectos polinizadores acarrea daños incalculables a medio plazo en el entorno silvestre.

La falta de polinización cruzada reduce significativamente la producción de frutos y semillas, hecho que afecta a la base alimenticia de la fauna silvestre insular.

La expansión imparable del avispón asiático por España

El hallazgo canario supone un salto geográfico enorme para una especie que ingresó en Europa hace casi dos décadas a través de Francia. Un único barco carguero procedente de China desencadenó una invasión biológica que ha colonizado rápidamente numerosos países europeos vecinos.

En España, el norte peninsular sufre las peores consecuencias de esta plaga silenciosa desde el año 2010. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco destinan presupuestos millonarios cada temporada para retirar miles de nidos colgados de árboles y cornisas urbanas.

El archipiélago canario figuraba hasta ahora como el único territorio nacional completamente libre de esta temida invasión asiática. Lamentablemente, las estrictas medidas de control portuario no han impedido finalmente la llegada de este pequeño pero peligroso antagonista.