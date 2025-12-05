Los estrenos de cine llegan con gran variedad: animación, drama y más

Los estrenos de cine de la semana vienen ofreciendo: adrenalina, terror, drama íntimo familiar, thrillers de acción y reflexiones sobre la justicia, una semana llena de historias que van de lo sobrenatural a lo terrenal.

Five Nights At Freddy’s 2

La secuela trae de vuelta los animatrónicos asesinos que consiguieron un éxito en la primera entrega. El misterio se profundiza con el regreso de William Afton. Supervivencia que plantea un enigma central y redefine el papel del villano en la nueva trama. La incorporación de «Faztalker» (juguete interactivo) se convierte en un vehículo para desenterrar nuevos secretos del pasado de la saga, prometiendo una experiencia más aterradora y llena de revelaciones.

Golpes

El thriller de acción «Golpes» nos transporta a la Sevilla de los 80s. Tras salir de prisión, Migueli busca la redención y la riqueza fácil reuniendo a su antigua banda para una serie de atracos. La tensión narrativa se construye sobre un potente conflicto fraterno: el hermano de Migueli, Sabino, es un policía que lidera la investigación para atraparlo. La película se adentra en la psicología del protagonista, en su determinación inquebrantable y en el inevitable choque con la ley. La acción y la lealtad se entrelazan en esta historia de bajos fondos.

Me has robado el corazón

«Me has robado el corazón» protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara ofrece una huida contrarreloj. Eric, tras robar un banco en Madrid, obliga a Vera a convertirse en su conductora. El viaje hacia Galicia es un catalizador para Vera, quien se ve forzada a enfrentar su miedo, su brújula moral y una sucesión de decisiones que marcarán su futuro para siempre.

Valor sentimental

El drama familiar «Valor sentimental» se centra en el duelo y la difícil reconciliación. Tras la pérdida de su madre, Nora y Agnes deben lidiar con el regreso de su padre, Gustav. La dinámica familiar se ve fracturada aún más cuando Gustav (director de cine), le ofrece a Nora un papel en su nueva película, que terminará dando a una joven estrella de Hollywood. Las hermanas se ven obligadas a navegar la manipulación paterna mientras gestionan la irrupción de una figura externa en su intimidad.

La tierra de Amira

«La tierra de Amira», una historia sobre el choque de mundos opuestos. Justino, un viudo que vive en el aislamiento, se ve obligado a acoger a Amira, una joven temporera marroquí a la que atropella por accidente. La convivencia forzada se convierte en problemas de edad, cultura y religión, pero también en un espacio de aprendizaje mutuo. La película aborda con sensibilidad los prejuicios y conexión entre personas separadas por barreras sociales y personales.

Papeles

Por otro lado, «Papeles» se sumerge en las consecuencias del escándalo de los Panama Papers. Ana Méndez, una exitosa directora jurídica de un bufete especializado en sociedades offshore, queda arruinada. La cinta narra su lucha por reconstruir su vida desde las cenizas de un desastre profesional que expuso la fragilidad de su mundo y la corrupción sistémica.

Eternity

La comedia y la fantasía también tienen su espacio. «Eternity», una comedia romántica con Elena Olsen, Miles Teller y Callum Turner habla de un triángulo amoroso donde se propone un dilema de amor eterno. En el más allá, una mujer debe tomar una decisión crucial: elegir entre su esposo o su primer amor fallecido, poniendo a prueba los límites de su afecto más allá de la vida terrenal.

200% Wolf: Pequeño gran lobo

Freddy Lupin, un caniche rosa que debe restaurar el orden cósmico tras ser transformado en hombre lobo. Su misión de salvar la Tierra y la Luna lo lleva a enfrentarse a magia prohibida y criaturas misteriosas.

Hanna y las navidades olvidadas

La magia de la Navidad se encuentra en grave peligro. Hanna y sus amigos se embarcan en una misión urgente para restaurar la alegría y el recuerdo de estas fiestas, después de que la temible Gárgola sumiera al mundo en un inexplicable olvido navideño. Con el tiempo en su contra, este grupo de héroes deberá unir fuerzas en una carrera contrarreloj, enfrentándose a desafíos mágicos y a los oscuros designios de la Gárgola, cuya intención es erradicar por completo el espíritu de la Navidad.

Tommy Tom: En busca del peluche perdido

Tommy Tom y su compañero, Cat Mouse, se enfrentan a un desafío que pondrá a prueba su amistad y valentía: la desaparición de Bear, el peluche favorito de Tommy. Lo que comienza como una simple búsqueda en casa se convertirá en una aventura que irá más allá de los límites de su conocido jardín. Juntos, se adentran en un mundo inexplorado, repleto de sorpresas inesperadas, enigmas por resolver y desafíos que requerirán de todo su ingenio y coraje. Descubrirán que la verdadera aventura reside no sólo en encontrar lo perdido, sino en todo lo que se aprende y se vive en el camino.

Supernatural

Malby, un renombrado chamán y sanador espiritual, dejó tras de sí una reputación de poseer poderes sobrenaturales, sin embargo, su hijo Mathu, con un camino radicalmente opuesto es un médico convencional, centrado en su familia y ajeno a los excesos hedonistas que definieron la vida de Malby.

La aparente estabilidad de Mathu se ve sacudida por la irrupción de Anna, una reconocida actriz española y ferviente admiradora de Malby. Este encuentro inesperado fuerza a Mathu a confrontar no solo el trauma familiar latente; desencadenando una exploración sobre los límites que separan la ciencia de la magia, cuestionando dónde termina una y dónde comienza la otra.

La ley de Sodoma

En el marco solemne, pero subvertido, de un Alto Tribunal, se desarrolla un drama-comedia que dinamita las bases de la justicia. La Ley de Sodoma que rige este estado parte de un principio escalofriante: la «presunción de culpabilidad», bajo el axioma de que «todo es legal, nada es legítimo». En este escenario de valores invertidos, arranca un juicio donde la acusada acepta la culpa de un cargo insólito: «decir la verdad».

El proceso da un giro surrealista cuando la acusada, buscando «poseer y ser poseída», solicita a través de su abogado «realizar coito con su señoría», una petición que es aceptada, permitiendo que el juicio continúe su curso. Es una historia con humor negro y mordaz, el funcionamiento caprichoso del poder y la arbitrariedad en los mecanismos de aplicación de la ley.

Playa de Lobos

Manu, un empleado de un chiringuito en la playa, que está acostumbrado a la rutina, se ve en un conflicto con Klaus, un turista que se aferra inexplicablemente a la última tumbona disponible. Lo que comienza como una disputa trivial por un pedazo de arena, escala rápidamente a una tensión que altera la tranquilidad del lugar. La resistencia por parte de Klaus logra despertar en Manu una sospecha tras la insinuación de una propuesta que parece perturbadora y desconcertante.

