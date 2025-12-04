Planes con niños para hacer en la temporada navideña

Con las luces navideñas encendidas y el espíritu festivo inundando las calles, Madrid activa su agenda con planes perfectos para que toda la familia disfrute de la temporada festiva. Desde las actividades clásicas, como la apertura de Cortylandia a planes como la famosa ruta de belenes a las pistas de hielo.

Cortylandia Express

La icónica tradición de la fachada de Preciados regresa con un nuevo espectáculo que transformará el centro de Madrid en un teatro al aire libre hasta el 5 de enero, un momento clave que marca el inicio de la temporada festiva con música, movimiento y color el centro de la ciudad de una forma muy especial. El espectáculo, que es completamente gratuito, estará disponible para el público entre el 22 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

Más información aquí.

Pistas de hielo

Con el ambiente festivo plenamente presente en las calles de la ciudad, Madrid estrena además una nueva temporada de patinaje sobre hielo, otra de las actividades preferidas por las familias. La capital contará con varias pistas repartidas estratégicamente por diferentes zonas, buscando ofrecer diversidad de formatos. Habrá opciones para patinar al aire libre y bajo techo, adaptándose a diferentes públicos: para familias, para quienes ya son expertos en la disciplina o para aquellos que solo buscan pasar un rato divertido de ocio invernal.

Te dejo una selección de pistas a las cual ir aquí.

Visitar los belenes de la capital

La Navidad llega acompañada de una nueva y completa ruta de belenes que, un año más, convierte a la capital en un recorrido artístico, cultural y festivo. Según la información detallada para esta edición, Madrid presenta una selección de nacimientos que están repartidos por edificios históricos de gran valor patrimonial, templos emblemáticos de la ciudad y diversos espacios municipales. Esta tradición se mantiene muy viva y reúne a miles de visitantes a lo largo del mes de diciembre, siendo un complemento ineludible de la temporada festiva.

Te dejo la ruta de belenes aquí.

Espectáculo de Autómatas: Navidad en el Polo Norte

La magia navideña no se concentra únicamente en el centro de la capital. La ilusión se extiende a Fuenlabrada con el Espectáculo de Autómatas: Navidad en el Polo Norte. Una propuesta que viene acompañada de canciones que están diseñadas para hacer vibrar a toda la familia.

Este espectáculo de autómatas es presentado como una alternativa única para disfrutar en conjunto de la temporada. Estará disponible para los visitantes hasta el 4 de enero. Aunque la ubicación es fija, los horarios varían según el día, por lo que se recomienda consultar las horas aquí.

Ubicación: Junta Municipal de Distrito Vivero – Hospital – Universidad.

Este conjunto de planes define el espíritu festivo de la capital. Desde el centro con su tren mágico hasta los distritos con propuestas como la de Fuenlabrada, la Navidad de 2025 se presenta como un mosaico familiar otro año más.