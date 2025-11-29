Cinco pistas de hielo para disfrutar la Navidad en Madrid

Con las luces encendidas y el ambiente festivo ya presente en las calles, la ciudad estrena una nueva temporada de patinaje navideño. Madrid contará con varias pistas repartidas por diferentes zonas y formatos: al aire libre, bajo techo, para familias, expertos o quienes solo buscan pasar un rato divertido.

Pista de hielo de Matadero Madrid

Una de las grandes favoritas vuelve a instalarse en Matadero, en el entorno de Legazpi. Su pista amplia y su ambiente cultural la convierten en una de las propuestas más completas de la Navidad madrileña. Es un espacio perfecto para quienes quieren combinar patinaje con otras actividades familiares, ya que Matadero suele acoger talleres, música y programación especial durante todo diciembre. Es ideal para pasar una tarde entera sin prisas.

Pista de hielo de la Plaza de España

Plaza de España repite como uno de los centros de la Navidad en Madrid. Su pista de hielo, instalada dentro del recinto navideño del espacio, ofrece un ambiente muy atractivo: luces, casetas, animación y un flujo constante de familias. Patinar aquí se convierte en parte de un plan más amplio, ya que alrededor hay puestos, bebida caliente y una atmósfera festiva que transforma la experiencia en una estampa navideña perfecta.

Galería de Cristal del Palacio de Cibeles

La pista que se encuentra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles es una de las alternativas más confortables para aquellos que prefieren un plan bajo techo. Como está resguardada por la impresionante cubierta acristalada del edificio, se puede patinar sin tener en cuenta las condiciones climáticas. Se suelen ofrecer sesiones breves, adecuadas para familias y para quienes asisten por primera vez. Además, su localización facilita que la visita se haga coincidir con el encendido del alumbrado navideño del centro o con un recorrido por el área de Cibeles.

Pista de hielo de Colón

La pista de Colón, una de las más amplias al aire libre, regresa bautizada en honor al patinador Javier Fernández.Debido a su tamaño y a su ubicación, que está rodeada de zonas de paseo y de luces navideñas, es uno de los lugares más concurridos para patinar. Por lo general, brinda tarifas asequibles, renta de patines y alternativas para los niños. Situada entre Serrano y Castellana, es un alto de paso común en cualquier recorrido por Madrid durante la Navidad.

Pista de hielo de Vallecas

Una opción ideal para aquellos que prefieren esquivar el centro y gozar de un entorno más sosegado es la pista ubicada en Vallecas, incluida entre las pistas más sobresalientes de esta edición. Mantiene un entorno cómodo, con precios asequibles y un espacio adecuado para grupos familiares y de amigos.

Navidad en Madrid

Las pistas de hielo en Madrid se han vuelto un componente esencial del invierno. Ya sea en un entorno monumental como Cibeles, en la amplitud de Colón, en la propuesta cultural de Matadero o en la energía festiva de Plaza de España, cada una ofrece un modo distinto de vivir la Navidad.

Este año la ciudad vuelve a demostrar que el patinaje es un plan accesible, divertido y perfecto para familias, parejas y grupos de amigos. Basta con abrigarse, ajustar los patines y dejarse llevar. Madrid ya tiene listo su mapa de hielo para estas fiestas.

