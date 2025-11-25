Starlite Christmas Madrid 2025 aterriza con un cartel estelar

El festival Starlite, considerado desde hace años como uno de los eventos boutique más prestigiosos del circuito internacional, vuelve a apostar por Madrid durante la campaña navideña. Tras su consolidación en Marbella, la marca ha encontrado en la capital un público dispuesto a vivir conciertos de gran formato en un entorno cuidado y diferente al de las grandes giras comerciales. Su tercera edición madrileña se celebrará del 12 al 30 de diciembre de 2025 en el recinto ferial IFEMA MADRID, un espacio que se transformará en un complejo musical, social y cultural durante más de dos semanas.

El cartel de esta temporada combina artistas aclamados internacionalmente con figuras nacionales de enorme tirón. Ricky Martin, India Martínez, Melendi y Miguel Poveda encabezan una programación que sigue creciendo y que este año pretende superar los registros de asistencia alcanzados en las ediciones anteriores. La propuesta llega de la mano del Grupo Starlite y IFEMA MADRID, que han trabajado conjuntamente para dar forma a una experiencia inmersiva donde la música convive con zonas de encuentro, gastronomía, after parties y actividades tematizadas para el público navideño.

Ricky Martin es la estrella esperada del festival

La actuación de Ricky Martin es la más esperada entre todos los confirmados.Uno de los artistas latinos más influyentes de estos últimos años aterriza en Starlite Madrid. Su presencia supone un impulso notable para el festival y confirma la ambición internacional de la programación. El puertorriqueño, cuya trayectoria acumula cifras difíciles de igualar —95 Discos de Platino, 40 de Oro, múltiples premios GRAMMY y Latin GRAMMY, así como 14 galardones Billboard— ofrecerá un concierto donde repasará sus himnos globales: Livin’ la vida loca, María, The Cup of Life o La Mordidita, entre otros. Se espera una de las noches más multitudinarias del ciclo.

La versatilidad de India Martínez y su doble presencia en la noche madrileña

Otra de las incorporaciones destacadas es India Martínez, que actuará por primera vez en la edición madrileña de Starlite. La cordobesa presentará un espectáculo construido sobre su habitual mezcla de raíces andaluzas con influencias pop, ritmos latinos y baladas contemporáneas. Como novedad, su participación no terminará al concluir el concierto: India tomará los mandos de la cabina en el escenario Sessions para un after party en el que debutará como DJ, un formato poco habitual en su carrera y que promete generar un ambiente festivo entre el público.

Miguel Poveda aporta emoción y tradición con “El árbol de la alegría”

El ciclo contará también con la actuación de Miguel Poveda, que acude a Starlite Madrid por primera vez con un proyecto ideado específicamente para estas fechas: El árbol de la alegría. Se trata de un espectáculo navideño que se aleja de los villancicos tradicionales y apuesta por un viaje emocional construido a partir de recuerdos, raíces y melodías reinterpretadas. El cantaor estará acompañado por la guitarra y producción de Jesús Guerrero, garantizando una velada íntima, cuidadosamente elaborada y con el sello flamenco que caracteriza su trayectoria.

Un cartel amplio que reúne diferentes estilos

Más allá de los grandes nombres, la programación ofrece una diversidad estilística poco habitual en un calendario tan concentrado. Melendi abrirá el festival el 12 de diciembre, compartiendo la jornada con Hermanos Martínez. A ellos se suman duetos míticos del pop en español como Emmanuel & Mijares, así como figuras relevantes de la música latina como Gilberto Santa Rosa. El 22 de diciembre será el turno de Manuel Carrasco, en un concierto que previsiblemente atraerá a uno de los públicos más numerosos del ciclo.

Entre las propuestas especiales se incluyen el Disney Concert (14 de diciembre), el programa Billboard No.1s (15 de diciembre) y una nueva edición de la Snow Party, programada para la medianoche del 19 de diciembre. El festival también ha anunciado el espectáculo Navidad Ubuntu, previsto para el 23 de diciembre, mientras deja abierta la puerta a sumar más artistas en las próximas semanas.

Un recinto totalmente renovado

Tras el éxito que ha tenido en las dos ediciones anteriores, Starlite Christmas Madrid 2025 apuesta por unos servicios y una duración ampliada. El objetivo es configurar un enclave en el que las familias, grupos de amigos y aficionados a la música puedan celebrar la Navidad sin renunciar a un ambiente sofisticado y festivo.

El recinto de IFEMA MADRID se adapta por completo para permitir que los asistentes vivan el festival como una experiencia envolvente: iluminación especial, espacios diferenciados, escenarios secundarios y una organización centrada en la comodidad del público.