Verdinas: tres templos del cuchareo en Madrid

Las verdinas se erigen como un ingrediente fundamental, capaz de vertebrar una ruta por diferentes puntos de gastronomía en la capital, con propuestas que van desde la caza estofada en El Pardo hasta los sabores marineros de Asturias A través de tres establecimientos, se puede trazar un recorrido que explora la versatilidad de esta legumbre, preparada tanto con la contundencia de la caza como con la delicadeza de los frutos del mar. Asador Ricardo, Restaurante Couzapín y El Hórreo Asturiano presentan sus credenciales basándose en la tradición, la materia prima de calidad y el saber hacer.

Asador Ricardo

La primera parada de este nos lleva a la localidad de El Pardo. Allí se encuentra el Asador Ricardo, un establecimiento que ha sabido mantener viva la esencia de su entorno. Los montes de El Pardo son conocidos por ser un tradicional coto de caza real, lo que lo convierte en una propuesta culinaria del asador.

Fundado en el año 1940, el asador ha continuado fiel a la tradición familiar, deleitando a sus clientes con especialidades que definen su identidad: la caza y el cochinillo. Sin embargo, en el apartado de los platos de cuchara, destaca una elaboración concreta que fusiona la legumbre con la carne de caza: las alubias verdinas con media perdiz estofada. Un plato que sintetiza la historia del local y del entorno, ofreciendo en cada cucharada el gusto de una receta cocinada con el paso de los años.

Ubicación: Calle Puente de Capuchinos.

Restaurante Couzapín

En el corazón de Madrid, el Restaurante Couzapín se presenta como un templo gastronómico del norte, definiéndose como un auténtico restaurante asturiano en la capital, y su carta refleja esta identidad regional.

La oferta de Couzapín demuestra la versatilidad de las verdinas como acompañamiento. Los comensales pueden optar por opciones como las verdinas con bogavante, un plato que combina la textura de la alubia con el potente sabor del crustáceo. Asimismo, el restaurante ofrece las verdinas marineras, otra opción de cuchara que rinde homenaje a los sabores del Cantábrico.

Ubicación: Calle Menorca número 33.

El Hórreo Asturiano

El Hórreo Asturiano, un lugar que invita a disfrutar de un rincón de Asturias en Madrid. La filosofía de este restaurante se basa en el respeto absoluto por los tiempos de cocción y la calidad de los ingredientes. En El Hórreo Asturiano, el cliente podrá encontrar platos cocinados de la forma más tradicional y sustentada en el uso de una materia prima de altísima calidad, condición indispensable para que el resultado final esté a la altura de la exigencia de sus visitantes.

Entre sus especialidades de cuchara, destacan las verdinas con frutos del mar, el restaurante permite disfrutar de esta elaboración tanto en ración completa como en media ración.

Además, ambas opciones se pueden disfrutar por menos de 20 euros.

Ubicación: Calle Doctor Fleming número 52