La Navidad se llena de planes especiales: luces, música y nieve para disfrutar en familia

La temporada más especial del año ya está aquí y ‘Repsol en Escena’ llega con una selección de planes que huelen a invierno, suenan a villancicos y brillan con luz propia. Si buscas ideas para compartir en familia o sorprender a tus amigos estas Navidades, este capítulo trae propuestas para todos los gustos: espectáculos de luces, estudios musicales navideños, parques temáticos transformados y escapadas a la nueve que inauguran la temporada por todo lo alto y con las energías de Repsol.

The Music Station: la Navidad que se ilumina al ritmo de la música

Cada diciembre, Madrid estrena su propio “kilómetro cero musical” y este año no podía ser diferente. The Music Station –el hub creativo impulsado por Warner Music Spain con suministro de electricidad 100% renovable de Repsol– vuelve a transformarse con un espectáculo de luz que convierte la antigua Estación del Norte en un espacio vibrante, festivo y completamente abierto al público.

La instalación lumínica se enciende cada tarde, atrayendo a familias, turistas y curiosos que buscan el espíritu navideño. No hace falta entrar a ningún evento: basta con pasear por la explanada para sentir el ambiente, hacerse fotos o simplemente dejarse envolver por la música y los juegos de luces que marcan el arranque de temporada.

Este enclave se ha consolidado en tiempo récord como uno de los puntos culturales más dinámicos de la capital. Abierto 24 horas para artistas, productores y creadores, The Music Station se ha convertido en un laboratorio permanente para la música y la creatividad. Además, a principios de este año, Repsol y Warner Music firmaron un acuerdo multienergético pionero en la industria musical en España para avanzar en los objetivos de la reducción de la huella de carbono de la discográfica.

Parque Warner Madrid: Navidad en modo cine

Para quienes disfrutan de la Navidad sin complicaciones –luces, música y buen paseo– Parque Warner Madrid vuelve a convertirse en un escenario temático con Christmas Studios. Del 6 de diciembre al 5 de enero, cada rincón del parque se vuelve de película: decorados nuevos, espectáculos diarios y un árbol navideño de 22 metros que ya se ha convertido en uno de los iconos del evento.

Entre las citas más destacadas están: Bubble Christmas en el Teatro Chino, un espectáculo luminoso con burbujas que fascina al público infantil; y Happy Holiday!, un número de baile que toma el Hollywood Boulevard y llena la calle de ritmo.

Y para quienes buscan algo realmente distinto, llega el Repsol Christmas Music Studio un espacio donde cada familia puede grabar su propio villancico con sonido profesional. Una experiencia divertida, sorprendente y perfecta para llevarse un recuerdo único.

La colaboración entre Repsol y Parque Warner Madrid –activa desde este verano– hace posible que la actividad del parque cuente con electricidad y gas natural con garantías de origen, además de combustibles 100% renovables.

Sierra Nevada: la escapada perfecta para empezar el invierno

Nieve, deporte y escapadas a la montaña: el invierno empieza oficialmente cuando Sierra Nevada abre sus pistas. La estación ha inaugurado temporada y, como cada año, se convierte en uno de los destinos favoritos para quienes quieren pasar las fiestas entre montañas.

Repsol es socio estratégico, y vuelve como patrocinador oficial y exclusivo, llevando a la estación diferentes soluciones energéticas: combustibles de origen 100% renovable, movilidad eléctrica y sistemas de energía solar para su actividad operativa. Este despliegue permite reducir de forma significativa la huella de carbono de la estación.

Con pistas recién acondicionadas, actividades familiares, zonas para debutantes y noches que invitan a quedarse a contemplar el cielo despejado, Sierra Nevada es uno de esos planes que siempre marcan el inicio del invierno.

Y para no perderte nada…

Estos y otros planes llegan en el nuevo capítulo de ‘Repsol en Escena’, la propuesta audiovisual de Repsol, presentada por Eva Soriano, que recorre el país para descubrir propuestas culturales, musicales y familiares. El formato se emite cada dos semanas en Atresmedia a las 21:30, con contenido extra disponible en el canal de YouTube de Repsol.