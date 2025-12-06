Los callos madrileños: dónde comer este clásico plato en Madrid

Los callos madrileños, ese guiso tradicional de la gastronomía española. Cuatro restaurantes madrileños demuestran cómo la tradición, el producto de calidad y el respeto por los tiempos de cocción convierten esta receta popular en un plato de auténtico prestigio. Desde campeones mundiales hasta recetas con más de medio siglo de historia.

Zalacaín

Zalacaín, considerado como un auténtico templo gastronómico en la capital, no solo es famoso por su alta cocina, sino también por una receta de callos que ha alcanzado reconocimiento mundial. Este plato ganó en 2021 en la IV edición del Campeonato Mundial de Callos.

La elaboración de esta receta, sigue de forma cuidada los pasos tradicionales. Sin embargo, el secreto de su excelencia está en el tiempo (sus callos requieren de dos días completos de cocción), un proceso meticuloso que logra asegurar tanto la textura como el sabor.

Además del factor tiempo, la calidad del producto y el equilibrio de los ingredientes son: 60% de tripa, 20% de pata y 20% de morro, una proporción perfecta en cada cucharada.

Ubicación: Calle Álvarez de Baena, 4.

La Guisandera de Piñera

En el corazón de la capital, La Guisandera de Piñera rinde un homenaje a las recetas de la abuela y a los guisos de siempre. Este restaurante abraza la sencillez demostrando que lo tradicional no está reñido con el máximo sabor.

En su carta, los callos adoptan un matiz asturiano, ya que se preparan con la asesoría de un chef asturiano de gran trayectoria. Es esta influencia la que les da un carácter distintivo. De hecho, el vínculo con la excelencia de este plato es tan fuerte que es el propio Pedro Martino quien se encarga de organizar el Campeonato Mundial de Callos, que se celebra anualmente en este mismo establecimiento.

Ubicación: Calle de Rosario Pino, 12.

Zalamero Taberna

El buen hacer en la elaboración de callos también se encuentra en Zalamero Taberna. Este local demostró su nivel al ser uno de los finalistas del Campeonato Mundial de Callos de 2023. Su propuesta es clara y directa: los Callos muy Madrileños, servidos por 17 € la ración completa, con la opción de pedir media ración por 12 €.

Zalamero se define como una taberna de vinos y, sobre todo, de cocina tradicional actualizada, manteniendo siempre un espíritu profundamente madrileño. Esta entre lo castizo y una visión moderna define su identidad, un enfoque que les ha permitido ofrecer un plato que logra respetar la esencia del guiso con una ejecución pulida y refinada.

Ubicación: Calle Narváez, 67

Cabreira

En el barrio de Malasaña, Cabreira representa resistencia y fidelidad a la receta clásica de los callos madrileños. Con más de medio siglo de vida, este restaurante sirve los callos «como los de antes»: un guiso potente, meloso y sin elementos innecesarios. Su receta sigue al pie de la letra la fórmula madrileña (pata, morro y chorizo).

El secreto de su éxito se debe a su proceso de cocción lento, un método que permite que los sabores se integren a la perfección, sabores potenciados por especias seleccionadas y un ligero toque picante. La fórmula es la misma que Fina, fundadora junto a su marido Carmelo, ideó en 1969, y que no ha experimentado cambio alguno desde entonces.

Ubicación: Calle de Ruiz, 2.

Este recorrido evidencia que los callos en Madrid son más que un plato, es parte de la tradición gastronómica de la capital. Si te apetece un plato de cocido madrileño te dejo aquí algunos restaurantes que podrían gustarte.