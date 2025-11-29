Chocolate con churros en Madrid: 4 lugares para disfrutarlos

Chocolate con churros en Madrid es una tradición ya, con muchas ofertas, que combina la artesanía centenaria con la innovación en sabores y formatos, garantizando que tanto madrileños como quienes visitan la capital puedan disfrutar de este clásico manjar a cualquier hora.

Chocolatería 1902 Churrería

Chocolatería 1902 Churrería, que se presenta como la “familia más antigua de España” en este sector. Desde su fundación en 1902, el secreto ha sido la elaboración artesanal de churros, porras y el mejor chocolate, manteniendo la fórmula a lo largo de cinco generaciones e introduciendo opciones de consumo adaptadas con alternativas sin gluten, sin lactosa, sin azúcar y veganas.

Ubicación: Calle de San Martín, 2

Maestro Churrero

Un establecimiento que lleva ofreciendo la perfecta conjunción de los churros y el chocolate por más de un siglo. Si bien su base es la tradición, en los últimos años han apostado por “revolucionar este tradicional alimento creando una especie de universo de formas, colores y sabores alrededor del churro”. Los churros, las porras y el chocolate conviven en una inagotable variedad de propuestas creativas, entre las que destacan, por su originalidad, los churros sin gluten, los maki-churros, los servidos con helado, los golosos, los llamados “7 colors” o los “churro bites”.

Ubicación: Plaza Jacinto Benavente y Carrera de San Jerónimo

Ibiza 74

La comodidad de encontrar churros recién hechos en cualquier momento es uno de los mayores atractivos para los madrileños. En el barrio de Ibiza, se erige el establecimiento Ibiza 74, un bar que abrió sus puertas hace 40 años que satisface a quienes buscan este tentempié a cualquier hora del día. Sobre todo por las mañanas, suele estar muy concurrido. Su carta es extensa e incluye opciones dulces y saladas, pero son sus churros y porras, disponibles durante toda la jornada, los que atraen a la clientela. Estos manjares se pueden acompañar con un café “castizo en vaso de caña” o con su chocolate, preparado “con leche (a la francesa)”.

Ubicación: Calle de Ibiza, 74

Las Farolas

Esta cadena lleva “muchos años alegrando las mañanas y las tardes a los madrileños”. En todos sus establecimientos, el proceso es completamente artesanal, destacando su propia receta que resulta en un churro con una forma de lazo y un grosor superior al habitual. Este formato hace que “solo necesites un par de ellos para darte por satisfecho”, especialmente si se acompañan de su chocolate tipo español, que preparan “con agua en lugar de leche”. Las Farolas cuenta con distintas ubicaciones en Madrid como Calle Ibiza, 64; Avda. Peña Prieta, 7; Calle Mayor, 11 entre otros.

Churrería Manosanta

El panorama churrero acoge también propuestas de vanguardia que reinterpretan la tradición. Churrería Manosanta es una de estas churrerías de nueva generación que acaba de abrir sus puertas en el distrito de Salamanca. La identidad de este nuevo local se centra en la elaboración artesanal diaria del chocolate caliente y los churros, combinando calidad de la materia prima con la inmediatez del consumo

Ubicación: Calle Hermosilla 97

Si quieres saber más opciones de chocolaterías te dejo más opciones aquí.