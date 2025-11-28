Los estrenos de la semana: Una cartelera para disfrutar

Los estrenos de la semana, se presentan como un mosaico de géneros y emociones. Los 19 estrenos de la semana vienen con carga de reflexión histórica, intriga psicológica y búsquedas personales.

Núremberg

«Núremberg», una película que sumerge al espectador en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La sinopsis dibuja un intenso duelo psicológico entre el psiquiatra Douglas Kelley y el líder nazi Hermann Göring. Lo que comienza como un frío análisis clínico se convierte en un tenso duelo psicológico

Coartadas

La comedia romántica «Coartadas» propone un juego de equívocos con el amor en el centro. Miguel, dueño de una empresa especializada en fabricar excusas, se enamora de Noelia, una jueza que detesta la mentira. El conflicto estalla cuando el secreto profesional de Miguel se complica al descubrir que su futuro suegro es, nada más y nada menos, que uno de sus clientes más leales.

La voz de Hind

En una línea de testimonio más reciente, llega «La voz de Hind» que relata la angustiosa historia de Hind Rajab, una niña de seis años atrapada en un coche en llamas en Gaza el 29 de enero de 2024. Este drama pone en primer plano la valentía y la esperanza de los voluntarios de la Media Luna Roja, quienes luchan a contrarreloj en medio del conflicto para salvarla.

Flores para Antonio

Por su parte, «Flores para Antonio» es un viaje emocional y un homenaje que Alba Flores emprende a través de los recuerdos de su padre, Antonio Flores. La película recoge sus cintas de ensayo y canciones, con la participación de su madre, Ana Villa, y sus tías, Lolita y Rosario Flores. Es una cinta conmovedora sobre el legado artístico y el descubrimiento de historias inéditas dentro del seno familiar.

Zootrópolis 2

También vuelve la segunda parte de la icónica película animada Zootrópolis, en esta aventura Judy y Nick siguen la pista de un reptil misterioso que amenaza la paz en Zootopia. Esta investigación los lleva de incógnito a nuevos rincones de la ciudad, poniendo a prueba su alianza.

Singular

«Singular» plantea preguntas profundas sobre el dolor y el sentido de la vida a través de la inteligencia artificial. Diana, una investigadora en IA, regresa a la casa de veraneo de su expareja para honrar a su hijo fallecido. La aparición de un joven misterioso transforma la situación, llevando la trama hacia una meditación sobre la identidad y las complejidades de la pérdida.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

El misterio regresa con «Puñales por la espalda: De entre los muertos», la tercera entrega que trae de vuelta al ingenioso y excéntrico detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. Esta entrega viene con un nuevo rompecabezas de la alta sociedad, lleno de suspense y giros inesperados.

Mar i cel

El cine también honra la música y la cultura con propuestas que navegan entre el documental y la adaptación teatral. «Mar i cel», el musical sobre la intolerancia y la incomprensión, narra la historia de piratas y cristianos atrapados en un barco. Inspirada en hechos reales de la piratería mediterránea del siglo XVII y la expulsión de los moriscos, la obra se centra en un amor imposible entre una mujer cristiana y un corsario morisco. La pieza teatral, adaptada a la gran pantalla, utiliza el conflicto histórico para reflejar las divisiones aún latentes en nuestro tiempo. Mar i cel narra la historia de piratas y cristianos atrapados juntos en un barco perdido en medio del mar.

Bella

“Bella”, una película animada que relata la historia de Bella, una chica atrapada en un matrimonio marcado por abusos y violencia psicológica, esconde su dolor tras una vida aparentemente perfecta. Una noche decide que la única salida posible es escapar para salvarse.

Ruido

Lati es una joven rapera afrodescendiente que lucha por triunfar en el freestyle mientras se enfrenta la desaprobación de su madre. Entre el duelo por su padre y la presión, Lati debe decidir entre seguir su pasión o cumplir las expectativas tradicionales.

Blue moon

Lorenz Hart se enfrenta su declive personal en el bar Sardi’s, mientras su ex colaborador Richard Rodgers celebra el éxito. Entre alcohol y recuerdos, aflora la lucha interna de un genio olvidado.

Noise (Ruidos)

Jina es una mujer atormentada que es perseguida por un constante ruido de fondo. Jina cree que este sonido puede ser de su hermana pequeña, Minji, que desapareció hace 10 años.

Zafari

“Zafari”, es una película venezolana que trata de un mundo marcado por la escasez, Ana y su familia intentan sobrevivir mientras extraños ruidos aumentan su temor. Zafari, el hipopótamo del zoológico, se convierte en su único símbolo de sustento y esperanza.

Mr. Nobody contra Putin

“Mr. Nobody contra Putin” ofrece una mirada íntima y escalofriante a la invasión de Ucrania. Un profesor registra clandestinamente cómo su escuela se convierte en un centro de reclutamiento, exponiendo la propagación de la militarización y los dilemas éticos que atraviesan la vida cotidiana escolar bajo la presión de la guerra.

Llámame sinsorga

Cinco mujeres reconstruyen un edificio que simboliza el amor romántico, enfrentándose a los retos y prejuicios de un trabajo masculino. Su esfuerzo revela una lucha silenciosa entre la dureza de la obra y sus propios deseos y temores.

Barcelona, mon amour

La búsqueda personal se extiende también en «Barcelona, mon amour», donde Sandra se lanza a una aventura impulsiva para encontrar a un amor francés predicho por el tarot, una búsqueda que termina revelando más sobre sus propios deseos que sobre un destino fijo.

Solo pienso en ti

El poder transformador de la música también es el eje de «Solo pienso en ti», un documental que entrelaza la figura del cantautor Víctor Manuel, al final del franquismo, con la lucha de un médico por las personas con discapacidad, cuyo amor se sella con la famosa canción que da título al filme.

Querido trópico

En Ciudad de Panamá, “Querido trópico” cuenta la historia de una inmigrante colombiana empleada como auxiliar sanitaria a domicilio, que alberga un secreto, desarrolla un vínculo conmovedor e inesperado con una mujer de negocios adinerada y de carácter fuerte que lucha contra una demencia incipiente

When You’re Strange

El documental «When You’re Strange» se adentra en la química creativa de The Doors, una de las bandas de rock más influyentes de América. Utilizando metraje de 1965 a 1971, narra su ascenso desde la escuela de cine hasta los estadios. Narrado en su versión original por Johnny Depp, el filme arroja luz sobre el impacto revolucionario de su música y su innegable legado.