Los Menús y cartas en Madrid por menos de 20 euros

Los menús en Madrid ofrecen un abanico de experiencias que van más allá del clásico tapeo y por menos de 20 euros. Te dejo cuatro propuestas para disfrutar de una buena comida.

Mercado de la Reina

Desde su apertura en Gran Vía, Mercado de la Reina se ha cimentado como un referente. Este mercado, gracias a su ubicación y a un ambiente genuinamente madrileño, ha sumado legiones de habituales. El secreto reside en una carta repleta de productos de temporada, pero sobre todo en su popular menú del día. Cada mediodía (lectivo), sus mesas se llenan de aquellos que buscan degustar una comida de calidad.

El menú (que incluye pan, bebida y postre) está compuesto por cuatro primeros a elegir, dos segundos (siempre con opción de carne o pescado) y varias alternativas dulces para el cierre. Hay platos que se han convertido en auténticos imprescindibles de la casa y que los clientes buscan día tras día, como su afamado salmorejo, el arroz meloso y el pollo estofado cocinado a baja temperatura.

Esta propuesta, disponible de lunes a viernes (excepto festivos) en un horario de 13:00h a 15:30h por un precio de 18,90€. Además, para los amantes de las opciones más casual, el establecimiento también ofrece un menú hamburguesa por 17,50€.

Ubicación: Calle Gran Vía, 10

Ponzano

La calle Ponzano es ampliamente conocida por su vibrante vida nocturna y se ha convertido en un epicentro de ocio en Madrid. Sin embargo, durante el día, esta vía también es una de las paradas obligatorias del recorrido de los buenos comedores. El bar-restaurante Ponzano, ofrece una propuesta de comida tradicional que es difícil de superar en cuanto a autenticidad y sabor.

El menú del día de este establecimiento, que se ofrece por 18€, es un fiel reflejo de la cocina casera más valorada. El formato es el clásico: dos opciones de primero y dos de segundo, e incluye pan, bebida, postre y la elección entre café o infusión para terminar.

La variedad de platos es un punto fuerte, encontrando desde el famoso cocido de la casa hasta espárragos blancos, salmorejo, carrilleras de ternera o gallo a la plancha, lo que asegura una comida siempre satisfactoria. Estos platos de cocina tradicional se pueden consultar por anticipado en la web del restaurante, lo que facilita la decisión a sus comensales.

Ubicación: Calle Ponzano, 12

Puerco

Puerco, un proyecto inspirado en las vibrantes taquerías de Ciudad de México que abrió sus puertas durante el verano. Tras la fiebre inicial, el local ha alcanzado un punto en el que es ideal para probar sus tacos, descritos como muy auténticos, sin la necesidad de dejarse un gran gasto.

El concepto es accesible: los tacos se venden a un precio aproximado de 4€ cada uno, lo que permite al comensal disfrutar tranquilamente de cuatro o cinco unidades. El gran éxito de la carta es el taco que lleva el mismo nombre que el local, puerco, aunque también destacan las opciones de carnitas o al pastor.

La carta es lo suficientemente variada como para satisfacer a diferentes paladares, incluyendo opciones como las tortas de pastor o carnitas, disponibles por 11,90€. Este enclave de cocina mexicana de calidad.

Ubicación: Calle Alberto Aguilera, 19

Little Dragon

Por otra parte, Little Dragon ofrece una inmersión en la cocina asiática. Desde la calle, la naturaleza del local no es del todo evidente, pero esconde una de las mejores cartas para disfrutar de los sabores más auténticos, muchos lo señalan como poseedor de algunos de los mejores dumplings de Madrid.

La esencia de Little Dragon reside en la experiencia de probar la genuina comida del Este de China en pleno centro de Madrid. Su carta, que no es breve, está diseñada para compartir, lo que permite a los clientes probar casi todo sin que ningún plato exceda de los 20€.

Ubicación: C. de los Reyes, 11 y C. de Padilla, 4

En conjunto, estas cuatro propuestas demuestran la diversidad y la riqueza de la oferta gastronómica que la capital ofrece a diario y sin dejarte los bolsillos.