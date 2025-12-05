Zambombada de Madrid llega este 14 de diciembre

Zambombada de Madrid, una actividad 100% popular. Madrid se prepara para un reencuentro sonoro con sus raíces más auténticas, celebrando una tradición festiva y popular que anualmente conecta la ciudad moderna con su historia. La capital acogerá, como es habitual en el preámbulo de las fiestas, el multitudinario Pasacalles de Rondas y Cuadrillas, un evento que promete llenar las arterias del centro histórico de la ciudad con la inconfundible algarabía y el rico folclore de la España castellana.

La diversidad del folclore en las calles de la capital

Alrededor de doscientos músicos procedentes no solo de Madrid y su Comunidad, sino también de las provincias colindantes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, se reunirán para participar en esta singular jornada. Su objetivo es claro y lleno de simbolismo: «atronar» nuestra Villa, en un gesto cargado de alegría y autenticidad, con motivo de la inminente llegada de las fiestas navideñas. Se trata de una manifestación cultural viva, que demuestra la pervivencia de los usos y costumbres más arraigados en el imaginario colectivo de la zona centro de la península.

El listado de participantes refleja la riqueza y la variedad de las agrupaciones que confluyen en esta cita. La nómina incluye formaciones consolidadas y de gran prestigio en el ámbito del folclore tradicional. Desde la Comunidad de Madrid, el pasacalles contará con la presencia de Arrabel, una de las formaciones más reconocidas de la capital; De Casta Soplona (Cadalso de los Vidrios); la Escuela La Dulzaina de Aluche; Raíces de Cenicientos; y los Zambomberos Coros y Danzas de Colmenar de Oreja. Todas ellas aportan al evento la idiosincrasia musical y dancística propia de los distintos puntos de la región.

El evento se enriquece notablemente con la contribución de agrupaciones provenientes de las provincias vecinas. De la provincia de Ávila se suman a la fiesta Algazara (Candeleda), Pastores de Casavieja y Ronda Los Pilaretes (Arenas de San Pedro), garantizando así la genuina resonancia de las cumbres y valles abulenses. La provincia de Guadalajara estará representada por la Ronda Los Carrozas (Cifuentes) y la Ronda Raíces de Chiloeches. Finalmente, desde Toledo, la participación de Las Rondaoras (Talavera de la Reina) y desde Zamora, el Aula de Música y Baile Casa de Zamora en Madrid, junto con la Asociación Charra en Madrid, completan el cartel.

Horario y recorrido

Domingo 14 de diciembre. El inicio del pasacalles se producirá a las 12.30 h desde la emblemática Casa de La Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, esta actividad para todos los públicos hará el siguiente recorrido: Partiendo de la Plaza de la Villa, los músicos enfilarán las Calles Mayor y Santiago, para después confluir en la Plaza de Ramales, un recorrido que permite a los participantes y al público sumergirse en la historia arquitectónica de la capital.

El broche de oro al pasacalles tendrá lugar en la imponente Plaza de Oriente, un final escénico que sin duda realzará el colofón de esta fiesta multicultural y popular. En cuanto a la accesibilidad del evento, se informa que la accesibilidad física de la actividad está ligada intrínsecamente a la propia accesibilidad de la vía pública por la que transcurre, si bien se hace mención a la previsión para personas con movilidad reducida en la planificación de la jornada.

Un espectáculo perfecto para honrar la tradición

La Zambombada es una cápsula del tiempo que trae el espíritu de la Navidad tradicional a la moderna y ajetreada vida del siglo XXI. La jornada del 14 de diciembre, con sus doscientos músicos y su vibrante recorrido por la Plaza de la Villa hasta la Plaza de Oriente, representa un valioso recordatorio de la riqueza que aún late en el centro peninsular y da la bienvenida a las fiestas navideñas.