La Navidad llega al Parque de Atracciones con Winterland

El Parque de Atracciones de Madrid ha decidido dar un giro más ambicioso a su campaña navideña. Desde el 6 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, el recinto abrirá una temporada diseñada para que el visitante sienta que entra en un lugar distinto al habitual. No solo se han modificado los espectáculos; también se ha creado un relato nuevo, un pequeño mundo propio llamado Winterland que ocupará la antigua zona de Naturaleza, ahora convertida en un escenario de leyenda. La dirección del parque pretende así reforzar el carácter inmersivo de estas semanas, en las que el público suele acudir buscando una experiencia especial, alejada del día a día.

El parque quiere que el visitante entre en un ambiente donde todo —decoración, música, artistas, iluminación y personajes— responda a un mismo universo narrativo, sin limitarse a colocar adornos y luces.

Winterland: un reino de hielo construido desde cero

La gran novedad de esta temporada es Winterland, un espacio que busca funcionar como el origen mítico de la Navidad. Según la historia creada para el parque, este territorio se encuentra en un punto remoto del Polo Norte, un lugar escondido entre montañas heladas donde habitan criaturas que custodian la esencia de estas fechas desde tiempos lejanos. La idea no gira en torno a Papá Noel ni a los Reyes Magos, sino a una serie de guardianes que no están presentes en los relatos tradicionales: unicornios que protegen la luz, ciervos alados que patrullan el cielo, zorros de nieve capaces de atravesar desiertos helados y otros seres que mezclan detalle fantástico con iconografía invernal.

El área se ha rediseñado con escenografías nuevas, iluminación específica y puntos donde actores caracterizados interactúan con el público. No se trata solo de un decorado; la intención es que Winterland tenga su propio ritmo, que sea un escenario donde los visitantes, al avanzar, sientan que forman parte de una historia que se despliega a su alrededor. La dirección artística del parque, según explican fuentes cercanas, ha querido evitar la idea de “zona tematizada temporal” para apostar por un territorio más elaborado, con su propia mitología.

Una cartelera creada para diciembre

A la transformación del espacio se suma una programación exclusiva para estas fechas. El parque ha preparado una serie de espectáculos que únicamente se representarán durante la campaña. Entre las novedades destaca Lumina Aeterna, un montaje que recrea una antigua tradición vinculada al encendido de árboles durante el solsticio invierno, aunque reinterpretada desde la óptica fantástica de Winterland. La puesta en escena mezcla música, coreografía y elementos acrobáticos.

Otra incorporación es Burbujas de Invierno, una pieza familiar protagonizada por un hada que, según el argumento, creció entre elfos y trata de conciliar los mundos a los que pertenece. A estas dos propuestas se suman montajes ya conocidos por los visitantes del parque: Noel – El Musical, que narra el proceso por el que un hombre corriente termina convertido en símbolo universal, y La Magia de las Hadas, centrado en la idea de compartir luz y esperanza.

El público infantil cuenta además con Encuentros Mágicos, un recorrido donde Papá Noel y los Reyes Magos reciben a los más pequeños para escuchar sus deseos y hacerse fotografías.

Una experiencia VIP para quienes quieren evitar esperas

Junto a la programación y el nuevo espacio temático, el Parque de Atracciones ha lanzado un paquete VIP que incluye la entrada, un Speedy Pass Silver, un Menú Express y una varita de Winterland con la que se pueden activar algunos efectos en distintos puntos del recorrido. La propuesta se orienta a visitantes que prefieren dedicar el día a disfrutar sin preocuparse por colas, horarios o restauración. Desde el parque explican que este tipo de servicios ha crecido en los últimos años y que la Navidad es uno de los momentos en los que más demanda hay.

Fechas, horarios y acceso

La campaña se desarrollará del 6 de diciembre al 4 de enero. El horario general es variable según el día, por lo que la organización recomienda consultar la programación actualizada antes de acudir. El Parque de Atracciones se encuentra en la Casa de Campo, junto a la estación de Metro de Batán (línea 10), lo que facilita el acceso en transporte público. También existen varias líneas de autobús y un aparcamiento para quienes prefieran acudir en vehículo.

Con Winterland como gran apuesta, la Navidad del Parque de Atracciones se presenta este año como una ocasión para redescubrir un recinto que, durante unas semanas, decide convertirse en un reino de hielo habitado por criaturas que solo existen en los cuentos, y quizá —como pretenden sus creadores— en la imaginación de quienes lo visiten.

