Foster’s Horror Restaurant: una experiencia inmersiva para disfrutar en Foster’s Hollywood este Halloween

La cuenta atrás para Halloween ya ha comenzado y si hay un lugar de referencia donde vivir esta fecha como en ningún otro sitio, ese es Foster’s Hollywood. Por ello este año la marca ha preparado emocionantes animaciones que transformarán sus restaurantes en auténticos escenarios temáticos llenos de diversión y espectáculo, ideales para degustar la mejor comida americana y disfrutar de productos exclusivos como la edición limitada Skeleton Burguer. Un despliegue de Halloween lleno de sorpresas para todos los públicos.

Además, el próximo 28 de octubre en el restaurante Foster’s Hollywood de Gran Vía*, se celebrará “Foster’s Horror Restaurant”, una acción especial cargada de misterio y sabor, pensada para quienes siempre buscan vivir este día tan señalado de una forma diferente.

Una experiencia con plazas limitadas que combina el placer de devorar la exclusiva Skeleton Burger al mismo tiempo que los participantes se sumergirán en un juego de rol inmersivo. Y es que durante la velada los asistentes se adentrarán en una historia interactiva donde cada decisión cuenta y cada personaje puede cambiar el rumbo de esta aventura llena de misterio, suspense y diversión. Para formar parte de la actividad, los más intrépidos solo tendrán que participar en el sorteo que la marca realizará a través de sus redes sociales.

Y para todos aquellos que no puedan asistir a la experiencia, Foster’s Hollywood ofrece la posibilidad de disfrutar de la Skeleton Burger en cualquiera de sus restaurantes entre el 24 hasta el 31 de octubre.

Una creación a la altura de esta icónica celebración con más de 300 años de historia y a la que, una vez más, Foster’s Hollywood se suma para festeja por todo lo alto.

*Foster’s Hollywood Gran Vía, 57, Madrid. Plazas limitadas.