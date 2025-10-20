Tienes que reservar en este restaurante que tiene la mejor tortilla de España 2025 y no te arrepentirás

La mejor tortilla de España de este 2025 la hacen en un famoso restaurante que ha ganado a pulso este honor, tienes que reservar en él si la quieres disfrutar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden ser claves. Es hora de saber qué es lo que podemos descubrir de algo tan nuestro como una buena tortilla. La realidad es que en estos restaurantes podemos saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

No te arrepentirás de reservar en este restaurante

Un buen restaurante es la excusa perfecta para salir de casa.

Buscamos los platos más auténticos, no sólo los que no podemos preparar en casa dada su dificultad, sino también por un elemento que es fundamental. La técnica o la forma de cocinar que tienen los restaurantes puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Hay platos tradicionales que pueden convertirse en una opción de lo más recomendable. Por mucho que tengamos los mismos ingredientes en casa, será casi imposible que nos quede de la misma forma o quizás sí. Es cuestión de poner en todo momento lo que podremos descubrir de una manera sorprendente.

Es hora de saber qué restaurante tiene la mejor tortilla de patatas del país.

La mejor tortilla de patatas de España la hacen en este restaurante

Un prestigioso concurso de tortillas de patatas nos ha descubierto un restaurante que puede darnos lo mejor de un tipo de elemento que puede ser clave. Tal y como se presenta este local: «Taberna desenfadada, cocina seria. Viaja a cualquier parte del mundo a través del sabor, sin salir del barrio, encontraras buenos vinos, cervezas, con platos de calidad». La Falda en el barrio madrileño de Lavapiés o en Chamberí, cualquiera de sus locales nos puede descubrir lo mejor de este tipo de establecimientos que se han hecho merecedores de más de un premio.

Si quieres ir preparándote para reservar en este local, compitiendo con tu propia tortilla de patatas, te proponemos una receta sencilla para hacer en casa.

Ingredientes:

560 gramos de patatas

5 huevos

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar:

Lava las patatas, pélalas y córtalas en dados de aproximadamente 1,5 cm. Si te gustan de otra forma, puedes cortarlas en rectángulos más finos, en rodajas, etc. Solo ten la precaución de cortarlas todas de aproximadamente el mismo tamaño, para que se cocinen al mismo tiempo. Calienta el aceite de oliva y pochas las patatas, sin que se lleguen a cocinar totalmente. Mantén el fuego medio y cocina aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, bate los huevos en un bol, agrega un poco de sal y revuelve. Retira las patatas, escúrreles el aceite y viértelas en el bol. Mezcla suavemente. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, vierte la mezcla de la tortilla y cocina a fuego bajo, con la sartén tapada, entre 10 y 15 minutos. Voltea la tortilla y cocina del otro lado, unos 10 minutos más. Parece fácil, pero sólo los mejores profesionales son capaces de crear este increíble bocado desde cero. Con una combinación de ingredientes básica se pueden conseguir grandes platos en un abrir y cerrar de ojos, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.

La práctica hace al maestro y para estos expertos es importante disponer de una serie de detalles que pueden acabar de darnos más de una alegría inesperada.