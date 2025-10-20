Casi nadie lo sabe pero los restaurantes de España te tienen que dar esto totalmente gratis

Aunque no suele estar en la carta ni lo anuncian a bombo y platillo, hay algo que los restaurantes de toda España están obligados a darte sin coste alguno: agua del grifo. Y no hablamos de algo que te vayan a ofrecer porque sí, se trata de un derecho recogido por ley desde 2022. El problema es que pocos lo conocen, y muchos no se atreven a pedirlo. En plena era de la sostenibilidad, esta medida busca algo tan simple como cambiar una costumbre en favor del planeta y del bolsillo.

En teoría, cualquier persona que se siente a comer o a cenar en un restaurante puede solicitar un vaso o una jarra de agua del grifo sin pagar ni un céntimo. Pero en la práctica, lo habitual es que nos ofrezcan agua embotellada y, si no preguntamos directamente, nadie mencione la opción gratuita. Muchos clientes, de hecho, ni saben que existe. Y si alguno se anima a pedirlo, no siempre obtiene una buena cara como respuesta. El gesto sigue sin normalizarse, pese a que la ley lleva tiempo en vigor. Y conviene tenerla clara, sobre todo si queremos ejercer nuestro derecho sin sentirnos incómodos. Te contamos exactamente qué dice la ley, qué implica, cómo actúan otros países y qué opinan los distintos sectores implicados.

Los restaurantes de España te tienen que dar esto totalmente gratis

Desde abril de 2022, todos los bares, cafeterías y restaurantes de España tienen la obligación legal de ofrecer agua no envasada de forma gratuita a sus clientes. No es una recomendación ni un gesto voluntario. Lo establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en su artículo 18.3. Ahí se dice textualmente que los establecimientos de restauración deben «ofrecer siempre» agua del grifo, gratis y como parte complementaria de su servicio habitual.

La medida busca varios objetivos: reducir el consumo de envases de plástico, fomentar un modelo de consumo más sostenible y garantizar que el acceso al agua potable no dependa de pagar una botella. De hecho, la ley no sólo permite al cliente pedirlo, sino que recomienda que los locales lo indiquen de forma visible. Aunque en la práctica, son muy pocos los que lo hacen.

No importa si estás en un restaurante de menú, una taberna o un local de alta cocina: si pides agua del grifo, tienen que dártela sin cobrártela. El único requisito es que seas consumidor, cliente o usuario del establecimiento, es decir, que estés consumiendo algo. No vale pedir un vaso de agua gratis y marcharse. Pero si estás comiendo o tomando algo, puedes pedir agua del grifo sin problema.

En Europa es normal pero en España aún cuesta

Mientras que en países como Francia, Italia o Alemania es habitual que el camarero sirva una jarra de agua del grifo al comienzo de la comida, en España esto sigue siendo una rareza. Aquí, la norma no ha calado en los hábitos, ni de clientes ni de hosteleros que nunca la ofrecen, o de hecho, fruncen el ceño si la pedimos.

Y es que algunos sectores de la hostelería han mostrado su desacuerdo con esta obligación. Alegan que, aunque el agua del grifo sea gratuita, su servicio no lo es. Hay que usar jarras, vasos, emplear tiempo del personal y asumir el coste del lavado y mantenimiento. Desde su punto de vista, este servicio gratuito tiene un precio que asumen ellos.

Lo cierto es que la ley no contempla compensaciones por este servicio. Tampoco establece cómo debe servirse el agua: puede ser en vaso, en jarra o en cualquier formato razonable. Pero en cualquier caso, el cliente no debe pagar nada. En algunos restaurantes incluso se han visto casos de cargos ocultos en la cuenta bajo el concepto de servicio de agua, que en realidad no están permitidos si se trata de agua del grifo.

Por otro lado, asociaciones de consumidores y colectivos ecologistas han valorado positivamente la norma, destacando su impacto en la reducción de plásticos y su contribución a un modelo más accesible y justo. Para muchos, se trata de un cambio sencillo que beneficia tanto al medio ambiente como al consumidor.

¿Por qué casi nadie lo pide si es gratis?

La respuesta corta es: por desinformación. Aunque la ley se publicó en el BOE y está vigente desde hace años, apenas se ha dado a conocer. Los restaurantes no suelen anunciarlo ni indicarlo en sus cartas, y los consumidores no siempre están al tanto de sus derechos. A eso se suma la presión social: en según qué ambientes, pedir agua del grifo aún se asocia con ser tacaño o poco considerado con el establecimiento.

Todo eso impide que esta práctica se generalice. Muchos comensales siguen pidiendo agua embotellada sin saber que podrían evitar ese gasto. Y lo curioso es que el agua del grifo en España es perfectamente potable en la inmensa mayoría de ciudades. De hecho, en lugares como Madrid, Bilbao o Barcelona, la calidad es excelente.