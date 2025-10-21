Pocos lo saben, pero éste es el truco para descubrir quién está conectado al wifi de tu casa

Saber si hay alguien conectado al wifi de casa es posible y simplemente hay que seguir varios pasos para comprobar que alguien ha usurpado nuestra intimidad. Más que por el hecho de robar internet, acceder al router puede desembocar en problemas relacionados con la seguridad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para comprobar si alguna persona cercana o un hacker ha accedido al wifi de tu casa.

Las estafas virtuales están a la orden del día y una de ellas muy popular tiene que ver con el wifi al que puedes acceder en una red pública o incluso en tu domicilio. Si un hacker experimentado es capaz de acceder a tu wifi, tendrá capacidad para inmiscuirse en los dispositivos de tu hogar y también acceder a tu intimidad y también a las cuentas bancarias, que al final es el gran objetivo de estos ciberdelincuentes que introducen un malware en el teléfono móvil de las personas.

Por ello, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha publicado recientemente un artículo en su página oficial en el que avisa a los ciudadanos sobre los peligros de entrar o tener una red wifi contaminada por un virus. «Suelen carecer de medidas suficientes de seguridad y cualquiera puede conectarse a ellas. Esto significa que tu información podría ser interceptada por personas malintencionadas», cuenta a los españoles sobre las redes wifi abiertas que puedes encontrar en cualquier ciudad.

Además de estas redes públicas, los delincuentes también pueden hacer el particular agosto accediendo a una red wifi privada que puedas tener en tu casa para acceder a toda la información de los dispositivos que estén conectados en esta línea. Por ello, es básico saber algunos trucos para conocer qué wifi se ha conectado a tu red, ya sea por el motivo de aprovecharse de internet o simplemente para llevar a cabo un delito virtual, algo que no es tan usual.

Cómo saber si hay alguien conectado al wifi de casa

El primer paso básico para saber si hay alguien conectado al wifi de tu casa es apagar todos los dispositivos conectados dentro del domicilio. Si la luz del router sigue parpadeando, quiere decir que hay algún elemento dentro del domicilio (o no) que puede estar accediendo a la red para nutrirse de información. Este truco no es fiable al 100%, ya que algunos electrodomésticos también suelen tirar de internet en el día a día, como puede ser la televisión o incluso alguna lavadora.

Otra buena opción es acudir a las aplicaciones que muestran todos los dispositivos conectados al wifi de tu casa. Accediendo a este historial podrás saber de primera mano las redes que se han conectado en las últimas semanas. Hay programas que están destinados a cumplir los deseos de los usuarios que temen que alguien se haya conectado al wifi de su casa.

Si no quieres invertir en ningún programa ni aplicación para detectar quién roba el wifi de tu casa, también se puede hacer vía manual en unos sencillos pasos. Simplemente habrá que acceder a la configuración del router y consultar los dispositivos que hay conectados, simplemente introduciendo la dirección IP del router en el navegador.

Después hay otros procesos. En ordenador Windows podrás comprobar si hay alguien conectado al wifi accediendo a «rendimiento» y concretamente al apartado «usuarios de red». En ordenadores Apple podrás pulsar la tecla «Option» en el teclado y después en el menú wifi. Después tendrás que seguir la ruta «diagnósticos inalámbricos», «ventana», «escanear» y «escanear ahora». En teléfonos iPhone habrá que dirigirse a «administradores de red» y ahí aparecerá la lista de los dispositivos que están conectados.

En Android, los usuarios de este sistema operativo tendrán que acceder al apartado de wifi, «ajustes», y dentro de la red de tu casa aparecerá «usuarios conectados». Ahí podrás comprobar si hay alguien tirando de tu wifi.