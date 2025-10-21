Druni rebaja la colonia que llevaban siempre mi madre y mi abuela: todo el mundo me pregunta cuál llevo

A la hora de fijarnos en los perfumes y colonias, hay algunos aromas que parecen quedar grabados en la memoria, como si fueran una parte más de la familia. En mi caso, el de esta colonia siempre me lleva a los recuerdos de mi madre y mi abuela preparándose antes de salir, con una elegancia que siempre las acompañaba más allá de la ropa. Ahora, años después ese perfume sigue disponible, y soy yo quien lo utiliza. Y en cuanto alguien la percibe, me pregunta cuál llevo puesta.

Y no me extraña. Se trata de una fragancia que tiene ese toque de nostalgia que no pasa de moda, ese equilibrio perfecto entre dulzura y carácter. Y lo mejor de todo es que Druni la ha rebajado de forma espectacular. Se trata del perfume Halloween Eau de Toilette, cuyo frasco de 100 ml cuesta ahora 23,95 euros, cuando su precio original era de 80 euros. Parece algo increíble pero es del todo real, se trata de un descuento del 65 % que ha hecho que muchas vuelvan a llevarse a casa el perfume de toda la vida. Se trata de un clásico que ha sobrevivido al paso de los años sin perder su encanto. Lo lanzó el perfumista Max Gavarry, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de feminidad y misterio. Es ese tipo de fragancia que te acompaña en las noches especiales, cuando quieres dejar huella sin decir demasiado y además, por su nombre podemos decir que es también el perfume perfecto para regalar este mes de octubre.

Druni rebaja la colonia que llevaban siempre mi madre y mi abuela

Halloween Eau de Toilette pertenece a la familia olfativa floral oriental, una combinación que siempre evoca elegancia y sensualidad. Desde el primer instante, su aroma sorprende por su equilibrio: las notas de salida mezclan la suavidad de la violeta con el frescor de la lima y un punto curioso y exótico de plátano verde. Es una mezcla que llama la atención sin resultar pesada, perfecta para quienes prefieren fragancias que dejan un rastro sutil pero reconocible.

Después aparece su corazón, mucho más envolvente y femenino. Las notas de magnolia de Casablanca, nardo, violeta y un toque de pimienta le dan esa personalidad romántica que tantas mujeres reconocen de inmediato. Es como si el perfume tuviera un alma propia, capaz de cambiar ligeramente según la piel de quien lo lleva.

Y al final, el fondo se vuelve cálido y misterioso gracias al sándalo, el incienso, la mirra y la vainilla de Madagascar. Es precisamente esta base lo que hace que Halloween dure horas sin volverse empalagoso. Tiene esa profundidad que muchas fragancias modernas han perdido y que hace que sea como decimos, perfecto para ocasiones especiales pero a la vez, es una colonia ideal para llevar si te gustan los aromas profundos y duraderos durante todo el día.

Una fragancia para mujeres con historia

No es casualidad que tantas madres y abuelas lo hayan usado durante años. Halloween representa una época en la que el perfume era casi un ritual: un gesto íntimo antes de salir de casa, una forma de expresar elegancia sin necesidad de palabras. Era (y sigue siendo) un perfume para mujeres seguras de sí mismas, románticas, que no temen destacar con sutileza y la vez, a las que les guste destilar elegancia más allá del traje o ropa que lleven.

Además, su envase tiene algo de mágico. El frasco de vidrio en tono lila translúcido, con su tapón metálico redondeado, transmite serenidad y misterio. No es ostentoso, pero sí inconfundible. De hecho, se ha convertido en una pieza casi icónica dentro del tocador de muchas generaciones y si elijes el formato de 30 ml, lo puedes llevar contigo, perfectamente, cuando te vayas de viaje.

Es también una fragancia muy versátil: aunque está pensada para la noche, ya mencionamos que muchas la usan a diario porque su aroma no resulta cargante. Es ideal para el otoño y el invierno, aunque hay quien la prefiere todo el año, precisamente por ese equilibrio entre frescor y calidez.

Estos son los precios que tiene en Druni

Con lo explicado seguro que te dan ganas de salir corriendo a buscar este perfume, pero cuando sepas la gran rebaja que ahora tiene en Druni, no vas a dudar. La tienda ha lanzado una promoción que ha devuelto este perfume al primer plano. El formato de 30 ml está rebajado a 14,95 euros (antes 36,50 euros ), el de 50 ml a 18,95 euros (antes 54 euros ), y el de 100 ml se queda en 23,95 euros (antes 80 euros ). Una oportunidad difícil de dejar pasar, sobre todo si tenemos en cuenta que es un aroma que dura horas y que pertenece a una firma de confianza.

En definitiva si algo tiene Halloween, es que nunca pasa desapercibido. Es de esas fragancias que, aunque cambien las modas, siempre encuentran su lugar. Una colonia con historia, con alma y con ese toque inconfundible que hace que, cuando la llevas, siempre te pregunten cuál es.