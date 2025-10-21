Se pueden asar castañas en la freidora de aire, pero sólo si tienes en cuenta este sencillo truco

Las castañas asadas son, sin duda, uno de los símbolos más entrañables de esta temporada. Hasta hace poco, disfrutar de ellas en casa implicaba recurrir a una chimenea o, en el mejor de los casos, al horno tradicional.

Hoy, gracias a la freidora de aire, es posible obtener ese mismo sabor en cuestión de minutos y con un esfuerzo mínimo. Sin embargo, para lograrlo hay un detalle esencial que marcará la diferencia.

Recomendaciones para asar castañas en la freidora de aire sin que exploten

Un consejo esencial para cocinar castañas en una freidora de aire está en un paso previo fundamental: realizar un corte en cruz en la cáscara de cada fruto. Este gesto, tan sencillo como imprescindible, evita que la presión interna haga que exploten durante la cocción y facilita pelarlas después.

Según explica Hostelería Salamanca, basta con emplear un cuchillo bien afilado para practicar la incisión, procurando que sea lo bastante profunda para que el calor penetre de forma adecuada.

Una recomendación adicional es sumergir las castañas en agua fría durante unos 30 minutos antes de introducirlas en la freidora. De esta manera, la pulpa se ablanda ligeramente y la textura final resulta más uniforme, lo que se traduce en un bocado jugoso y fácil de degustar.

Tiempos y temperatura ideales para hacer castañas en la airfryer

Una vez hechas las incisiones y, si se desea, tras el remojo previo, llega el momento de la cocción. La medida ideal es de unos 500 gramos de castañas, colocadas en la cesta en una sola capa y con el corte hacia arriba. El aparato debe precalentarse previamente durante 5 minutos a 180 °C.

El tiempo de cocción recomendado es de 12 a 15 minutos, siempre a 180 °C. A mitad del proceso, alrededor del minuto 6 o 7, conviene agitar suavemente la cesta para garantizar que todas las piezas se cocinen por igual. El punto exacto se reconoce cuando la cáscara se abre visiblemente y la pulpa se muestra tierna y aromática.

Cómo pelar castañas asadas en freidora de aire fácilmente gracias a este truco

Una vez fuera de la freidora, las castañas aún requieren un último gesto. El truco consiste es cubrirlas con un paño de cocina limpio en cuanto estén listas. El vapor que se conserva bajo la tela facilita que la piel interna se desprenda con mayor facilidad.

Lo ideal es pelarlas mientras todavía se mantienen tibias, ya que, si se enfrían por completo, la piel tiende a pegarse de nuevo, complicando la tarea.

Recetas y usos de las castañas asadas más allá de la airfryer

Aunque comerlas solas es un clásico irresistible, las castañas también se prestan a creaciones más elaboradas. Pueden convertirse en purés suaves que acompañan carnes de caza, formar parte de guisos otoñales o integrarse en repostería, como bizcochos y cremas.

Esta versatilidad las convierte en un ingrediente estrella de la temporada, ideal para quienes buscan variedad y sabor en la cocina. Asar castañas en la freidora de aire es una alternativa rápida y segura para disfrutar de uno de los mayores placeres del otoño.