Ni leche ni nata: el genial truco de Karlos Arguiñano para hacer una salsa carbonara auténtica en minutos

La salsa carbonara es uno de esos platos que despierta pasiones entre los amantes de la cocina italiana. Sin embargo, muchas versiones se desvían de la auténtica receta, que no lleva ni leche ni nata.

Karlos Arguiñano, el prestigioso chef español, ha revelado un truco sorprendente que te permitirá preparar esta delicia en cuestión de minutos. Con unos pocos ingredientes frescos y un método sencillo, podrás disfrutar de una salsa cremosa y llena de sabor.

Ésta es una oportunidad perfecta para impresionar a tus amigos o familiares en una cena o simplemente disfrutar de un plato reconfortante en casa. Además, la autenticidad de esta receta hará que cada bocado sea un verdadero placer para tu paladar. Conoce los consejos de Arguiñano y convierte tu cocina en un pequeño rincón de Italia.

Éste es el truco de Karlos Arguiñano para hacer la salsa carbonara

El chef te enseña a hacer la salsa carbonara sin nata ni leche con un truco con el que triunfarás. Lo primero que tienes que hacer es dorar bien la panceta o guanciale en una sartén dejando la grasa que suelta en la misma.

Luego, separa las yemas de los huevos de las claras. Mientras tanto, deja la pasta cociendo en una olla. Para hacer la salsa carbonara utiliza queso pecorino romano rallado. Con unas varillas empieza a batir las yemas y posteriormente, añade el queso para mezclarlo.

Arguiñano deja claro que no hay que añadir leche ni nata. Cuando esté la mezcla hecha, debes añadirle un cazo del agua de cocción. Aquí está el verdadero truco. «Es la clave», afirma el experto en cocina. Tras este paso, remueve bien la salsa para que quede más líquida y añádele pimienta negra molida.

Ya sólo queda sacar la pasta de la olla, escurrirla y pasarla brevemente por la sartén donde cocinaste la panceta. Finalmente, añade los espaguetis al recipiente de la salsa y vierte la panceta sobre ellos. Este plato italiano estará listo para degustarlo una vez que lo hayas removido todo bien.

La receta de Karlos Arguiñano para la salsa carbonara se presenta como una opción rápida y auténtica que te permitirá disfrutar de este clásico italiano en cuestión de minutos.

Al eliminar la leche y la nata, la salsa mantiene su esencia y sabor tradicional. Con ingredientes simples y un método fácil de seguir, cualquier persona puede recrear este plato en casa. Además, la carbonara es versátil y se puede adaptar a diferentes tipos de pasta. Y a ti, ¿cuál es la salsa que más te gusta para añadir a tus espaguetis?