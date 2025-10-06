La OCU lo confirma: si vives en Madrid, puedes ahorrar 4270€ al año según el supermercado donde compres

La inflación ha convertido la cesta de la compra en una de las principales preocupaciones de las familias españolas. Aunque la subida de precios se ha moderado en el último año, llenar el carro sigue siendo un esfuerzo considerable para muchos hogares.

Sin embargo, un reciente estudio de la OCU revela que elegir bien dónde hacer la compra puede marcar una enorme diferencia en el presupuesto doméstico, especialmente en Madrid, donde el ahorro potencial entre el establecimiento más caro y el más barato alcanza los 4.270 euros anuales.

Estudio de la OCU: diferencias de precios entre supermercados en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su Estudio Anual de Supermercados 2025, en el que analizó 106.320 precios en 718 establecimientos de 183 ciudades españolas.

El informe concluye que, de media, la diferencia entre comprar en el supermercado más barato y el más caro del país asciende a 1.132 euros al año, lo que representa alrededor del 18% del gasto medio anual de una familia (6.259 euros).

No obstante, la situación en la capital es excepcional. Madrid lidera el ranking con la mayor disparidad de precios: 4.270 euros de diferencia. Una cifra que multiplica por casi cuatro la media nacional y que se explica por la amplia variedad de cadenas y establecimientos presentes en la ciudad.

Localidades vecinas como Alcobendas o Majadahonda también presentan ahorros significativos, cercanos a los 3.960 euros.

En el extremo opuesto, ciudades con una oferta comercial más homogénea, como Roquetas de Mar (Almería), apenas permiten ahorrar 242 euros entre un supermercado y otro.

Supermercados más baratos y más caros según la OCU en 2025

El estudio sitúa a los supermercados Sánchez Romero, con locales en Arturo Soria y Paseo de la Castellana, como los más caros del país. En cambio, los hipermercados Alcampo de Coia (Vigo) y Bonaire (Aldaia, Valencia) destacan como los más asequibles.

Entre las cadenas más baratas aparecen Supermercados Dani, Tifer, Family Cash y Alcampo, mientras que en el otro extremo figuran Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero.

Además, se constata que todas las principales cadenas subieron precios en el último año, aunque con diferencias notables: Hipercor (7%) y Lidl (6,8%) lideran los incrementos, mientras que Carrefour (1%) y Alcampo (0,5%) registraron las subidas más moderadas.

Productos de la cesta de la compra que más han subido en 2025

El incremento medio anual de los productos que componen el estudio de la OCU ha sido del 2,5%. Los productos frescos siguen siendo los más castigados, con un incremento del 6,7%. Frutas y verduras encabezan la lista con un 8,2%, seguidos de la carne (7%) y el pescado (3,4%).

Estos son algunos artículos que han experimentado subidas de precios fuertes:

Café: +54,1%.

+54,1%. Plátanos: +35,9%.

+35,9%. Limones: +33%.

+33%. Huevos (M): +29,8%.

+29,8%. Chocolate con leche: +28,8%.

Por otra parte, ciertos productos básicos registraron caídas destacadas, como el aceite de oliva (-53%), el azúcar (-25,7%) y el zumo de naranja (-23,7%).

La OCU advierte de que los precios elevados siguen impactando de manera desproporcionada en los hogares con menos recursos. Por ello, insiste en ampliar la rebaja del IVA a productos como la carne y el pescado, además de reforzar las ayudas para la compra de alimentos a las familias vulnerables.