Todo el mundo pica sin saberlo: el sencillo truco de los supermercados para inflar tu cuenta y que pagues más dinero

Entramos en los supermercados pensando en comprar únicamente lo necesario, pero salimos con productos que nunca habíamos planeado. Esta experiencia común al hacer la compra no es una simple coincidencia. Esto responde a estrategias perfectamente diseñadas para modificar nuestros hábitos sin que lo notemos.

Los supermercados no sólo venden alimentos. Estos establecimientos realizan acciones que influyen en las decisiones de compra de los consumidores.

El truco de los supermercados para que gastes más dinero

El momento más vulnerable de nuestra compra se produce justo al final, cuando ya creemos llevar en la cesta todo lo que necesitamos. Es en ese instante, durante la espera en la línea de caja, cuando se despliega uno de los trucos más eficaces del marketing de impulso.

A nuestro alrededor aparecen de forma casi inevitable pequeños productos como chocolatinas, chicles, revistas, bolsas de caramelos o incluso cables para el móvil.

Están ahí porque cumplen con estos requisitos: son baratos, generan satisfacción inmediata y no requieren reflexión. Al estar en una zona donde no podemos volver atrás sin interrumpir la fila, el consumidor siente que no hay tiempo para cuestionar la compra y termina añadiéndolos casi por inercia.

Además, estos artículos suelen tener precios más elevados que si se encontrasen en su sección habitual dentro del establecimiento. Así, un mismo producto puede generar más beneficios simplemente por estar colocado en el punto exacto, en el momento justo.

Otros métodos que te hacen comprar más sin notarlo

Aunque el truco de la caja es el más evidente, no es el único. Todo en el supermercado está pensado para alargar tu recorrido y aumentar la exposición a productos. Éstas son algunas de las técnicas que utilizan:

Carros más grandes: dan la sensación de que llevas pocos artículos y fomentan llenar más espacio.

dan la sensación de que llevas pocos artículos y fomentan llenar más espacio. Productos básicos al fondo: así te ves obligado a recorrer toda la tienda, aumentando la probabilidad de compras impulsivas.

así te ves obligado a recorrer toda la tienda, aumentando la probabilidad de compras impulsivas. Estanterías ordenadas por interés comercial: lo más rentable o lo que se quiere vender aparece a la altura de los ojos, mientras que las opciones más económicas se relegan a los extremos.

lo más rentable o lo que se quiere vender aparece a la altura de los ojos, mientras que las opciones más económicas se relegan a los extremos. Cabeceras promocionales: las ofertas se sitúan estratégicamente en zonas de tránsito obligado para llamar tu atención.

A esto se suman factores más sutiles pero igual de efectivos. La iluminación destaca zonas específicas, guiando visualmente al cliente. Los olores agradables, como el del pan recién hecho, estimulan el apetito y la compra emocional.

Incluso la música ambiental está seleccionada para relajar o activar, dependiendo del perfil de cliente que se desea influenciar. Todo ello forma parte de un modelo de negocio basado en el neuromarketing.

Cómo evitar comprar productos que no necesitas en los supermercados

Según la OCU, para evitar caer en estas estrategias y ahorrar en la compra, es fundamental acudir al supermercado con una lista cerrada y ajustarse estrictamente a ella.

También recomiendan evitar hacer la compra con hambre, ya que esto aumenta la propensión a adquirir productos innecesarios. Comparar precios por unidad de medida y no sólo por envase ayuda a detectar falsos descuentos.

Además, proponen limitar el uso de cestas grandes y no dejarse influir por la música o las promociones destacadas. La compra online puede ser útil para evitar estímulos visuales y emocionales que influyen en el gasto final.