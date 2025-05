La OCU alerta: esto es lo que tienes que hacer cuando compres zumo del supermercado

Cuando vamos al supermercado, es tanta la oferta de productos que encontramos, que es fácil dejarse llevar por todo el color que tienen todos los envases, especialmente los zumos. Este producto en concreto, suele tener además mensajes en sus botellas, como 100% natural, o sin azúcares añadidos, que no dejan de ser reclamos para nosotros los consumidores, creyendo que estamos comprando opciones que son sanas. Sin embargo, debemos tener cuidado por lo que es importante conocer lo que dice la OCU sobre el zumo de supermercado.

Detrás de esas etiquetas que llevan los zumos, puede esconderse una realidad muy distinta, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido poner el foco, una vez más, en lo que realmente estamos comprando. En su estudio sobre el zumo de supermercado, la OCU ha alertado que la mayoría de los zumos que se venden no resultan tan saludables como podríamos imaginar. De hecho, los resultados son tan claros como preocupantes: sólo el 40% de los zumos analizados alcanzaron niveles aceptables desde un punto de vista nutricional. Y lo más llamativo es que, en el fondo, muchos de estos productos están mucho más cerca de ser refrescos que de ser fruta exprimida.

Por eso, desde la OCU lanzan una advertencia rotunda: hay que leer siempre la etiqueta antes de meter un zumo en la cesta de la compra. Y no es una recomendación sin más. Es la base para entender realmente qué estamos consumiendo, ya que muchos zumos esconden ingredientes poco recomendables, como azúcares añadidos, edulcorantes o una mínima cantidad de fruta real. Si queremos cuidar nuestra salud, el primer paso es informarse bien.

El aviso de la OCU sobre el zumo de supermercado

Hoy en día los pasillos del supermercado ofrecen un sinfín de alternativas: zumos 100%, néctares, combinados con leche, multivitamínicos, smoothies… Esta variedad, aunque en apariencia puede parecer una ventaja, también complica la elección del consumidor. No todos los zumos son iguales, ni mucho menos, y entender la diferencia entre ellos es clave para saber lo que estamos bebiendo.

La OCU lo deja claro: un néctar no es lo mismo que un zumo exprimido. Mientras que el primero puede contener tan solo un 25% de fruta (el resto suele ser agua y azúcar), el segundo debería ser, en teoría, sólo zumo de fruta. Pero incluso en los zumos que se presentan como 100% fruta, es importante comprobar si han sido elaborados a partir de concentrado o directamente exprimidos, ya que esto también influye en su valor nutricional. En definitiva, leer la letra pequeña es más importante de lo que pensamos.

Cuidado con el azúcar oculto

Uno de los grandes problemas que ha detectado la OCU en su análisis es la cantidad de azúcar añadido que incluyen muchos zumos. Aunque algunos se publicitan como sin azúcares añadidos, pueden contener una gran cantidad de azúcar naturalmente presente o edulcorantes que, aunque no son lo mismo, tampoco resultan inocuos.

El azúcar añadido no sólo afecta al contenido calórico del producto, sino que también tiene un impacto negativo en nuestra salud si se consume en exceso. La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar su ingesta, y en ese sentido, muchos zumos superan con creces los niveles recomendables. Además, el hecho de que estos productos se vendan como naturales puede llevar a un consumo despreocupado, sobre todo entre los más pequeños.

¿Mejor fruta entera que zumo?

Otro de los mensajes que la OCU insiste en destacar es el siguiente: siempre que se pueda, es preferible comer la fruta entera antes que beberla en forma de zumo. Al consumir la fruta tal cual, no sólo aprovechamos todas sus vitaminas y minerales, sino que también obtenemos la fibra natural que contiene, algo que se pierde casi por completo durante la elaboración del zumo.

La fibra es esencial para una buena digestión y para regular los niveles de azúcar en sangre, por lo que su ausencia en los zumos convierte a estas bebidas en opciones mucho menos completas. Además, al beber zumo es fácil consumir más cantidad de fruta (y por tanto de azúcar) que si la comiéramos entera. Por ejemplo, un vaso de zumo de naranja puede llevar el jugo de tres o cuatro piezas, algo que nadie suele tomar de una vez si las estuviera pelando y comiendo.

¿Y qué zumo recomienda la OCU?

Pese a todas estas advertencias, la OCU no descarta por completo el consumo de zumos. De hecho, hay una excepción que destaca en su informe: el zumo de naranja Carrefour BIO. Este producto ha sido valorado positivamente por su bajo contenido en azúcares y su composición sencilla, sin aditivos innecesarios. No es una recomendación para el consumo diario, pero sí se presenta como una opción más aceptable dentro de la oferta disponible.

No obstante, incluso en este caso, la organización subraya la importancia de ser consumidores informados y conscientes. Elegir bien no sólo implica optar por un producto más saludable, sino también entender que los zumos, por muy naturales que parezcan, no sustituyen a la fruta real. Por eso, lo ideal es reservarlos para momentos puntuales y no convertirlos en una rutina diaria.

En definitiva, el mensaje que lanza la OCU con este análisis es sencillo, pero contundente: no compres a ciegas. La industria alimentaria sabe cómo vender sus productos, y muchas veces lo que parece saludable no lo es tanto. Por eso, antes de dejarte llevar por el envoltorio o los eslóganes, toma un momento para leer la etiqueta. Fíjate en la cantidad de fruta, en si contiene azúcares añadidos, en si proviene de concentrado o no, y compara entre varias marcas si es necesario.