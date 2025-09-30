Éste es el producto de supermercado que más ha subido el precio en 2025: lo dice la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto números al aumento de los precios de los productos básicos en los supermercados de España. El coste de la cesta de la compra ha subido un 33% en los últimos cuatro años y por ello la OCU ha desvelado cuál es el producto básico que más ha subido de precio en los establecimientos de nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la OCU sobre la subida de precio en el supermercado.

Pese a que Pedro Sánchez presuma de situación económica cada vez que se pone delante de un micrófono, lo cierto es que millones de españoles viven en situación de pobreza o exclusión social por el aumento indiscriminado de los precios en los últimos años. El coste de la vida ha subido en mayor proporción que los salarios en España y eso se refleja en la cesta de la compra, que es el mayor ejemplo de la subida de precios instalada en España desde hace unos años.

Según informa la OCU, en los últimos cuatro años los alimentos acumulan una subida del 33% de media, habiendo muchos superado un incremento del 100% desde la pandemia. Como indica el último informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, en el último año el coste medio de la cesta de la compra ha aumentado un 2,5%. Un incremento que sigue representando un problema para millones de familias que tienen problemas para llegar a final de mes.

Para elaborar este informe, en el que se pone número al aumento de los precios en el supermercado, la OCU ha recopilado datos de 241 productos de 80 categorías distintas y ha recolectado 106.320 precios en 718 puntos de venta de 183 ciudades. En este estudio publicado hace unos días, se ha puesto de manifiesto uno de los grandes problemas de nuestro país: el aumento indiscriminado en los precios de la cesta de la compra.

Así ha subido el precio en el supermercado

La OCU ha informado del aumento de los productos frescos, que se han incrementado un 6,7% de media en el último año. Las frutas y verduras han registrado un aumento del 8,2% (un 17% con respecto al año pasado), la carne ha subido un 7% (un 10% con respecto a 2024) y los pescados, un 3,4%.

La Organización de Consumidores y Usuarios también ha hecho una clasificación de los productos que más han subido de precio en el supermercado. El café molido de mezcla es el que lidera la tabla con un incremento del 54%. El segundo lugar lo ocupa el plátano de Canarias, que se ha incrementado un 36% en 2025. Este producto, básico en la dieta de los españoles, ha aumentado un 101% de precio con respecto al año 2021.

El tercer producto que más ha subido de precio en 2025 son los limones, con un incremento del 33% (un 44% desde 2021). Le siguen los huevos medianos con un aumento del 30% en el último año, el chocolate con leche (un 29%) y el filete de aguja de ternera. Así ha sido el aumento de precios en el supermercado en 2025, según la OCU.

Por lo que respecta a los productos que más han bajado de precio, la OCU pone el foco en el aceite de oliva, que ha visto su coste reducido en un 53% en el último año. El azúcar es el segundo producto de supermercado que más ha bajado de precio en 2025, con un 26% de descenso. El zumo de naranja Don Simón también ha caído de precio un 24%, las rodajas de salmón han bajado un 11% y la leche condensada un 10%.