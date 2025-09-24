Horario de los supermercados en la fiesta de la Mercè 2025 en Barcelona: Bon Preu, Lidl y Mercadona

Con las fiestas de Barcelona ya de lleno, y con permiso de la lluvia, hay determinados establecimientos que quizás no sabes si están abiertos o no. En especial el horario de los supermercados de la fiesta del Mercè 2025. Pues es importante saber a qué lugares ir para comprar.

En general, la gran parte de los supermercados están cerrados durante toda la jornada de la fiesta de la Mercè 2025, al ser un día festivo en toda la ciudad. Así que tanto Bon Preu, como Lidl y Mercadona tendrán las puertas cerradas porque se adaptan a los horarios de las fiestas de la propia ciudad, de igual manera que lo suelen hacer en aquellos días donde no se trabaja dentro de la comunidad y también cuando es festivo en toda España, como el 15 de agosto, el 1 de enero, etc. ¿Dónde comprar entonces?

Cuál es el horario de los supermercados en la fiesta de la Mercè 2025

Bon Preu

Esta cadena de supermercados, cuyos precios son algo más altos que los de otros nombres, cerrará durante la jornada de este miércoles 24, festivo en la Ciudad Condal. De manera que si tenías pensado ir a comprar aquí lo tienes complicado. De todas formas, puedes hacer tus compras ya el jueves o bien ir a otro supermercado de la cadena de los municipios cercanos (Cornellà, Sabadell, Badalona…) donde no es festivo.

Lidl

Uno de los supermercados más populares, con un horario bastante extenso, no suele abrir en festivos ni tampoco domingos. Por esto, el miércoles 24 de septiembre, día de la Mercè y festivo en la ciudad condal, estará cerrado.

Mercadona

La cadena de Juan Roig no abre durante los días festivos. Por esto, cuando pases por uno de estos establecimientos verás que no abrirá, algo totalmente normal y comprensible porque realiza el horario de la ciudad. Mejor que vayas a comprar durante la jornada del jueves o bien a otros municipios cercanos (depende de donde vivas, los tienes a 5, 15 o 30 minutos en coche). Su horario entre semana es de 9 h a 21:30 h.

Otros supermercados

Aldi también es una de las cadenas más queridas, y también cerrará puertas en esta jornada festiva. De igual forma que Caprabo y Consum, dos supermercados que estarán cerrados en este día.

Qué supermercados abrirán durante la fiesta de la Mercè 2025 en Barcelona

Ahora bien, hay determinados supermercados que pueden hacer otros horarios y quizás tengan las puertas abiertas durante el 24 de septiembre.

Es el caso de algunos Carrefour, en especial los que abre de 8 a 23 horas de la noche. Es probable que en este día abran, aunque sea durante media jornada. También pasa con los supermercados Condis, pues en determinados barrios, puedes encontrar algunas de sus tiendas abiertas.

En el caso de Supercor, habrá tiendas abiertas, por lo que siempre puedes ir a comprar algún producto que necesites con urgencia, su horario habitual es de 7 a 1 horas, aunque quizás solo lo veas abierto durante la mañana.

Mientas que la cadena de supermercados Dia también podría abrir, pero no en todos los barrios. Antes de ir, lo mejor es que vayas a su página web y busques en sus diversas tiendas para no ir en vano.

Con estos establecimientos abiertos, si necesitas comida o bien algún tipo de productos de manera urgente, puedes ir a estas tiendas.

¿Dónde es festivo el 24 de septiembre?

Hay que señalar que es festivo en la ciudad de Barcelona. Ahora bien, también hay poblaciones alrededor donde se hace fiesta también en este día. Es el caso de Santa Coloma de Gramanet, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Palma de Cervelló, Vallgorguina, Cervera, Almacelles, entre otros. Así que, si debes ir a estos municipios para comprar en los supermercados, quizás te lleves una sorpresa y veas que también están cerrados porque es festivo.

Las fiestas de la Mercè 2025

Son las fiestas mayores de la ciudad de Barcelona. Para enterarte de todo, nada mejor que acudir a la web del Ayuntamiento de Barcelona, que da a conocer su programa con toda la festividad, una ocasión única para conocer la ciudad y aquellas animaciones que se dan cita en las fiestas de la Mercè 2025.

Además de un gran acontecimiento ciudadano, la Fiesta Mayor de la ciudad está formada por variedad de festivales que unen cultura, arte, música y gastronomía. Es el caso del festival Mercè Arts de Carrer, con muestras de cultura popular, o el BAM y Música Mercè, que ofrecen cada año cerca de 500 actividades y conciertos con grupos de todo tipo. Verás que hay otras actividades de tipo social, las culturales, y también muestras gastronómicas en diversos lugares de la ciudad.