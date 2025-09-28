Alerta de los expertos por estos huevos de supermercado: ni se te ocurra volver a comprarlos

Hay unos huevos de supermercado que será mejor que no vuelvas a comprarlos, los expertos han lanzado una alerta que deberemos empezar a cumplir. El huevo se ha convertido en uno de los básicos de la cocina que no podemos dejar de comprar. Un elemento que puede convertirse en una gran variedad de alimentos que llegarán a nuestro día a día de una forma muy diferente. Sin duda alguna, podremos empezar a ver un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días.

Ni se te ocurra volver a comprarlos

Los expertos lanzan una alerta por estos huevos del supermercado

¿Qué significa el primer número? El primer número de la serie impresa en el código de los huevos varía del 3 al 0:

Si el código comienza con el número 3: Significa que esas gallinas han sido criadas en jaulas, sin apenas espacio para moverse. Existe cierta controversia a la hora de determinar lo que ello genera a nivel del bienestar del propio animal, hasta tal punto que una directiva comunitaria de 1999 obligó a aumentar el espacio para cada gallina dentro de la jaula de 550cm2 a 750 cm2 que, para que os hagáis una idea, es poco más que una hoja de papel dinA4. Pero esta medida no fue obligatoria hasta el año 2012.

Si el código comienza con el número 2: En este caso, se trata de gallinas criadas en el suelo y no en jaulas, aunque estas permanecen en naves cerradas a lo largo de su vida, sin posibilidad de acceder al exterior. La densidad de gallinas también es alta, con hasta 12 gallinas por cada metro cuadrado.

Si el código comienza con el número 1: Pueden considerarse unas gallinas algo más privilegiadas, ya que han sido criadas al aire libre. Este número 1 se corresponde con huevos de gallinas criadas en gallineros que pueden ser similares a los anteriores pero que, además, tienen acceso a los corrales al aire libre.

Si el código comienza con el número 0: Las gallinas, cuyos huevos se diferencian por estar marcados con el 0, son criadas al aire libre y además incorporan otro aspecto relevante: a diferencia de las demás, son alimentadas con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y en los que se encuentra restringida la administración de medicamentos como antibióticos.

Las 2 letras siguientes: Se refieren al Estado Miembro de la UE del que proceden los huevos, como por ejemplo: España – ES.

El resto de números corresponden a la granja de origen:

Los 2 primeros dígitos nos informan sobre la provincia de la que proceden. Los 3 siguientes indican el municipio donde la granja está instalada y, por último, los 3 dígitos del final sirven para identificar cada granja dentro de su correspondiente municipio.