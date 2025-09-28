El truco del vaso en la freidora de aire que casi nadie conoce y es súper efectivo

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en las cocinas modernas. La explicación es sencilla: permiten cocinar de forma más rápida, con menos grasa y con resultados que se acercan al sabor y textura de la fritura tradicional. Su popularidad ha dado lugar a un amplio abanico de trucos caseros para sacarles el máximo partido, muchos de ellos aplicados a la limpieza. Uno de los más virales en redes sociales es el truco del vaso, que permite mantener la freidora de aire impecable y, de esta manera, alargar su vida útil.

Aunque se anuncian como freidoras «sin aceite», en realidad la mayoría de recetas necesitan al menos una pequeña cantidad de grasa, ya sea rociando los alimentos con un spray o porque el propio ingrediente la libera al cocinarse. Con el tiempo, esos restos de grasa, junto con las partículas de comida, se adhieren al cestillo y al interior de la cubeta. Esto genera dos grandes problemas: olores persistentes y manchas difíciles de eliminar. Aquí es donde entra en juego el truco del vaso de agua, muy fácil de poner en práctico y con unos resultados sorprendentes.

El truco del vaso de agua en la freidora

El truco del vaso de agua en la freidora de aire es una solución casera para combatir tanto la suciedad incrustada como los malos olores:

Apaga y desenchufa la freidora de aire. Coloca un recipiente apto para calor (vaso, bol o taza resistente) dentro del cestillo. Llénalo con agua caliente y añade un ingrediente de refuerzo una cucharada de vinagre blanco y unas gotas de zumo de limón. Cierra la freidora y deja que repose entre 20 y 30 minutos. Pasado ese tiempo, retira el recipiente y limpia el interior con un paño suave. El vapor generado por el agua caliente combinado con el ácido del limón y el vinagre ayuda a reblandecer la grasa acumulada, lo que facilita su limpieza, al tiempo que neutraliza malos olores.

Como cualquier otra solución casera, se tiene que aplicar adecuadamente para evitar problemas. No pongas el agua en el cestillo y enciendas la máquina. El vapor concentrado podría dañar los componentes eléctricos y provocar un accidente. Asimismo, no lo dejes demasiado tiempo: 20 o 30 minutos son suficientes; más allá, la humedad podría filtrarse en zonas sensibles.

Otros métodos caseros

El truco del vaso de agua es extremadamente útil para mantener la freidora de aire limpia y libre de olores, pero no es lo único que puedes hacer. Éstas son las principales recomendaciones de los expertos:

Uno de los consejos más sencillos, pero también de los más efectivos, es utilizar papel de horno o moldes de silicona dentro del cestillo de la freidora. Esto impide que los alimentos se peguen al fondo o a los laterales, al tiempo que reduce la cantidad de grasa que se adhiere a la cesta.

Aunque uses la freidora sólo de manera ocasional, es recomendable realizar una limpieza profunda una vez a la semana. Desmonta todos los accesorios extraíbles, lava la cesta y la bandeja con agua caliente y detergente suave, y limpia el interior del aparato con un paño húmedo. Puedes añadir unas gotas de vinagre diluido, ya que ayuda a neutralizar olores y eliminar restos de grasa persistente.

Finalmente, es recomendable desenchufar la freidora y dejar la tapa abierta durante unos minutos tras cada uso. Esto permite que el aparato se airee y que la humedad residual se evapore, evitando la concentración de olores y la formación de moho.

El truco del vaso de agua en la freidora de aire es una de esas ideas simples que marcan la diferencia. No requiere esfuerzo, se puede aplicar con ingredientes que todos tenemos en casa y los resultados son increíbles. De esa forma, tu airfryer seguirá siendo una aliada en la cocina, práctica y siempre lista para preparar platos deliciosos y saludables.