Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el Albania-España

Juan Carlos Rivero volvió a ser tendencia en redes sociales en el partido de España contra Albania. Ambas selecciones se vieron las caras este lunes en el último partido de la fase de grupos donde los de Luis de la Fuente no se jugaban nada ya que lograron el primer puesto matemático al vencer a Italia. En cambio, los albaneses sí que se jugaban el pase a los octavos de final si lograban la victoria. El periodista español tuvo un importante lapsus en el gol de Ferran Torres, donde le confundió con Jesús Navas.

Un día más, el periodista español y narrador estrella de RTVE para los partidos de España en esta Eurocopa volvió a ser trending topic en ‘X’ por sus comentarios en el partido de España ante Albania. Juan Carlos Rivero, a veces más acertado y otra veces menos, volvió a ser tendencia en redes sociales por sus comentarios durante la retransmisión del choque. Como ya ocurriera en el España-Croacia y en el España-Italia, fue uno de los grandes protagonistas desde bien comenzado el partido.

De eso mismo quiso hablar recientemente en una entrevista. Juan Carlos Rivero ha sido carne de meme, unos con buena fe y otros con menos, los que considera «con mala baba». «Tienes que vivir un poco al margen de eso. En la final de la Champions, en una retransmisión de cuatro horas y veinte minutos, comenté que Vinicius estaba con Lenny Kravitz, porque yo tampoco es que sea un especialista. Y resulta que era que era Jay Z, el marido de Beyoncé…. Bueno, pues ya la gente agarra eso», comenta.

«Me gustaría no equivocarme nunca, pero soy humano y me equivoco. Y no pasa nada. No hay que pensar en la presión de lo que digan en las redes sociales, sino confiar en tu trabajo. Es fundamental. Eso sí, también hay gente graciosa que te ríes con ello; y otras personas con muy mala baba. A esa gente que es tan cruel cuando detecta un error yo siempre digo que se lo haga mirar. A lo mejor el problema lo tiene dentro», añadió Juan Carlos Rivero sobre las críticas que recibe por fallar en algún momento de las retransmisiones.

Juan Carlos Rivero confunde hasta a Marchena con Mario Suárez, esto ya es nivel extremo pic.twitter.com/sc9sYsnU3H — offensiveprank (@offensiveprank) June 24, 2024

Juan Carlos Rivero narró el Albania-España

España se enfrentó a Albania en el Esprit Arena de Düsseldorf a las 21:00 en un choque donde Luis de la Fuente revolucionó el once. El seleccionador español le dio la titularidad a David Raya en la portería, con Jesús Navas en el lateral derecho y Grimaldo en el izquierdo. Laporte y Vivian fueron los centrales encargados de cerrar la zaga.

En el centro del campo, España jugó con Zubimendi, Mikel Merino y Dani Olmo, mientras que en ataque estuvieron Oyarzabal, Ferran Torres y Joselu, que tuvo sus primeros minutos en la Eurocopa.

Por delante tuvo a una Albania donde no tenía nada que perder y mucho que ganar. Siendo una de las selecciones más flojas del torneo, llegó a esta última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de entrar en los octavos de final. Así de orgulloso se mostraba Sylvinho, seleccionador de los balcánicos, antes de enfrentarse a España en el Esprit Arena de Düsseldorf: «Será bonito jugar contra la selección española. Salimos de una clasificación complicada y llegamos al grupo de la muerte. Es muy bueno llegar al último partido contra España con opciones».