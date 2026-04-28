El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha descartado que la cascada de expedientes informativos abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las últimas semanas vaya a contribuir a «esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades» de lo ocurrido el día del apagón eléctrico, ya que analizan incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en otras jornadas.

En su discurso ante la Junta General de accionista de la compañía, su última como primer ejecutivo de la eléctrica, Bogas indicó que estos procedimientos analizan y sancionarán incidencias en los dos años anteriores al día del histórico cero eléctrico, del que este mismo día se cumple un año, aunque no «evalúan la operativa» de esas instalaciones en la jornada de autos.

«Se trata, por tanto, de un ejercicio que puede resultar necesario desde el punto de vista regulatorio, pero que no contribuye a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido ese día», dijo.

De hecho, confirmó que, a pesar del rosario de expedientes que el regulador ha abierto a Endesa, junto a otras eléctricas o el propio operador del sistema, todas las centrales de generación de la eléctrica «operaron correctamente según lo previsto».

Señala la «reacción» de Red Eléctrica

Así, insistió en señalar al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE) como el único culpable del blackout. «Se trató de un incidente cuya causa debe situarse en las deficiencias estructurales y de planificación, previsión y reacción del operador del sistema ante las elevadas oscilaciones de tensión del sistema eléctrico», consideró.

A este respecto, estimó que, en esa situación de elevadas oscilaciones de tensiones, confluyeron diversos factores técnicos interrelacionados, «entre ellos, una programación insuficiente de generación síncrona para garantizar la estabilidad del sistema en determinadas zonas, especialmente en el suroeste peninsular, donde la potencia síncrona acoplada resultó claramente insufienciente para absorber y estabilizar las oscilaciones de tensión se estaban produciendo».

«La generación renovable, que ese día era la más abundante del ‘mix’, no podía participar activamente en el control de la tensión porque el marco operativo vigente, responsabilidad de la CNMC y ‘denunciado’ reiteradamente por REE, no contemplaba todavía su plena integración en los servicios dinámicos de gestión de la tensión», destacó.

Corredor, al tanto de los problemas

Además, subrayó que esa misma mañana del apagón los equipos de Endesa ya trasladaron a Red Eléctrica esas variaciones de tensión de «gran amplitud», superándose en múltiples ocasiones el umbral de 420 kV, que es el considerado normal en el resto de Europa.

No obstante, Bogas trasladó un «mensaje de tranquilidad» y consideró que «no es probable que un episodio» como el apagón «vuelva a repetirse», ya que, desde entonces, el sistema opera con «una mayor presencia de tecnologías síncronas, lo que refuerza la estabilidad y la seguridad del suministro».