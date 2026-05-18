La razón real por la que Eva González dejó de presentar ‘Masterchef’

¿Cuál es la verdadera razón por la que Eva González ha dejado de presentar Masterchef de TVE. La salida de Masterchef de la presentadora marcó un punto de inflexión en la televisión española. Cuando Eva González abandonó el programa en 2019, tras seis años como maestra de ceremonias, muchos espectadores se preguntaron qué había motivado una decisión que llegó sin sustituta directa y que dejó el formato en manos exclusivas del jurado.

La presentadora dejó Masterchef en 2019 tras seis temporadas, en una salida que no fue sustituida por otra figura de la conducción de espacios televisivos. El jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera fue ganando protagonismo hasta asumir también tareas de presentación. Pepe Rodríguez sostiene que la evolución del formato hizo que la presentadora «no fuera necesaria» y que su marcha fue una decisión natural. La salida de Eva González estuvo rodeada de rumores, aunque el equipo descarta conflictos internos. El cambio marcó una nueva etapa en el programa, con el jurado como eje principal del espectáculo televisivo.

Un cambio progresivo dentro del programa

Eva González fue la presentadora del concurso desde su estreno en España en 2013, encargándose de conducir las galas, explicar pruebas y dar paso a los concursantes. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el peso del programa comenzó a desplazarse hacia los miembros del jurado: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Este cambio de dinámica fue reduciendo progresivamente el papel de la presentadora, mientras los jueces ganaban protagonismo tanto en la narración como en el entretenimiento del formato.

La versión del jurado sobre su marcha

Años después, el chef Pepe Rodríguez ha ofrecido una explicación sobre aquella salida en un pódcast, en el que detalla que la incorporación de Eva respondió inicialmente a la necesidad de reforzar la conducción del programa.

Según su relato, el equipo fue adquiriendo experiencia frente a las cámaras con el paso del tiempo, lo que llevó a que el propio jurado asumiera funciones de presentación. En ese contexto, la figura de la presentadora habría ido perdiendo peso dentro del formato.

Una salida sin conflictos internos

De acuerdo con esta versión, la marcha de Eva González no habría estado motivada por conflictos internos ni tensiones con el equipo, sino por una evolución natural del programa. El propio jurado sostiene que la presentadora detectó que el formato podía continuar sin su figura central y decidió aprovechar otras oportunidades profesionales.

El final de una etapa en televisión

La decisión supuso un cambio estructural en uno de los programas de cocina más populares de la televisión española. Desde entonces, el formato ha continuado con el jurado asumiendo el papel protagonista, consolidando un estilo distinto de narración dentro del concurso.

La salida de Eva González se interpreta así, con el paso del tiempo, como el cierre de una etapa inicial en la que la figura del presentador tradicional tenía un peso más relevante dentro del desarrollo del programa.