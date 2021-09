En octubre de 2018, Eva González abandonó ‘Masterchef’ para iniciarse en un ambicioso proyecto profesional. La andaluza dejaba así uno de los programas que más alegrías le había dado, y del que se llevaba grandes amistades, para emprender un nuevo camino en una nueva cadena, y en un nuevo programa ‘La Voz’.

De esta forma, Eva González dejó Televisión Española para pasar a formar parte de la familia de Antena 3. Una decisión que fue fácil en el ámbito personal, por todos los compañeros y amigos que dejaba en la cadena pública. Sin embargo, aseguró que le hacía mucha ilusión que quisieran contar con ella para ‘La Voz’.

“Voy a presentar ‘La Voz’ y estoy superilusionada. Nerviosa también, por supuesto, porque es un formato muy grande . Vuelvo a la música, que es lo que yo hacía en Canal Sur”, señalaba Eva en una entrevista de 2018 con ‘Diario Sur’.

¿Y qué nos decís de nuestra súper presentadora? 😍✌🏽 @evagonzalezf no puede brillar más ✨ Tenemos muchas ganas de verte, #LaVozAntena3 te espera ❤ pic.twitter.com/1hKmwflddF — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) September 8, 2021

La presentadora aseguró en la misma entrevista que no había sido una decisión fácil: “Tampoco lo ha sido en lo personal, por todos los compañeros, el equipo, y TVE, por cómo me han cuidado y respetado siempre. Pero por otro lado me hacía muchísima ilusión. Yo me recuerdo viendo ‘La Voz’ y diciendo: ‘Qué pedazo de programa para un presentador. Qué suerte tiene Jesús (Vázquez) de poder presentar eso’. Y ahora se cumple un sueño”.

Ahora, tres años después de aquella decisión, se ha convertido en el rostro imprescindible de ‘La Voz’. Eva González ha conquistado a los espectadores con la naturalidad, cercanía y profesionalidad que desprende en cada una de sus apariciones en pantalla.

De esta forma, Antena 3 ya última los detalles para comenzar a emitir la nueva edición de ‘La Voz’, en la que Eva González volverá a ponerse al frente del programa, junto a cuatro coaches de excepción: Malú, Luis Fonsi, Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Una edición a la altura de las expectativas de los espectadores