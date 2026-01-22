Ter Stegen sobre su salida del Barça: «Optaron por Joan y tengo que respetarlo»

Ter Stegen ha ofrecido este jueves su primera rueda de prensa como jugador del Girona. El portero alemán ha atravesado unos meses complicados en el Barcelona y ahora tiene una nueva oportunidad en Montilivi para poder disputar el Mundial el próximo verano con Alemania. Esta misma jornada podría tener sus primeros minutos, pero tiene claro que Míchel tendrá la última palabra.

«Cuando empezamos a hablar no sabíamos si sería una opción real. Pero al final todas las partes hemos quedado contentos, estoy muy feliz de estar aquí, es un estilo que me pega muchísimo. Quiero aportar al club. Gracias al trabajo de todos estoy aquí», comenzó señalando el portero alemán en rueda de prensa.

«La suerte que tengo es que hay bastantes días entre los partidos. Respeto mucho a Gazzaniga, yo vengo con la intención de jugar y competir», dijo Ter Stegen ante los medios de comunicación.

«Los más veteranos te dan la bienvenida, a Stuani ya lo conocía. También he hablado con David, me han recibido muy bien. Han sido pocos días, pero están consiguiendo que me sienta como en casa. Quiero integrarme cuanto antes a la dinámica. Hay un gran equipo que debería tener confianza para todo lo que queda por delante. Tenemos que dejarnos el alma», comentó ya como jugador del Girona.

Sobre Míchel: «Hablamos, yo quería saber que opinaba él. Quería saber que opina y sentir lo que piden de mí. Ha sido una operación que no era fácil, hemos conseguido una solución buena para todos. El contacto con Míchel fue espectacular, tenía mucha pasión por el fútbol y eso me encantó».

La decisión de dejar el Barcelona: «Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes. La decisión del míster hay que respetarla, siempre le dije que estaba disponible, pero optaron por Joan que está haciendo un gran trabajo y lo respeto al máximo, tengo muy buena relación con Joan aunque vosotros creáis que no. Quería jugar, agradezco al míster que me pusiera en Copa para demostrar que estoy bien. Tengo objetivos personales siempre y quiero continuidad.»

«La despedida ha sido muy dura. Es un vestuario espectacular el del Barça, disfrutaba muchísimo estar ahí, al final es un cambio grande, casi 12 años en ese club. Tengo recuerdos inolvidables y siempre los llevaré en el corazón, he sido capitán del FC Barcelona y siempre lo he intentado representar de la mejor manera. Mi llegada al Girona ha sido espectacular, aún me cuesta saberme todos los nombres de todos, pero los veteranos te ayudan. Stuani me pasó el catálogo de las multas, gracias Stuani», dijo el portero germano en su nuevo club.