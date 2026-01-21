La triste despedida de Ter Stegen tras casi 12 años en el Barcelona: «Tengo sentimientos encontrados»

Marc-André Ter Stegen ya ha cerrado de forma oficial una de las etapas más largas y significativas de su carrera profesional. El guardameta alemán es nuevo jugador del Girona FC hasta el final de la presente temporada, en calidad de cedido por el FC Barcelona, poniendo así punto y seguido a casi 12 años ligados al club azulgrana. Una salida dolorosa del Barça por cómo ha sido y a la que ha querido acompañar de un sincero mensaje cargado de emoción y simbolismo, la despedida más triste de Ter Stegen.

El hasta ahora capitán del Barça utilizó sus redes sociales para despedirse del club, de la afición y de la ciudad en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria deportiva. Lo hizo con un texto extenso, publicado en catalán y en inglés, una decisión que no ha pasado inadvertida para los culés. En esta ocasión, Ter Stegen optó por una comunicación cuidada, directa y cargada de agradecimientos, evitando el español.

Aunque el mensaje no se plantea como un adiós definitivo, sí deja entrever el peso emocional del momento por cómo se han sucedido los hechos. El propio portero aclara que se trata de su último día en el Barça «esta temporada», y concluye su escrito con un «hasta pronto», dejando abierta la puerta a un posible regreso. Sin embargo, el tono del comunicado alterna ese deseo de continuidad con reflexiones que suenan a cierre de ciclo, especialmente al referirse a su legado personal y a los recuerdos acumulados durante más de una década en el club.

Ter Stegen no oculta en su escrito tener «sentimientos encontrados» al afrontar esta nueva etapa lejos del Camp Nou. En su despedida, muestra un profundo apego por la entidad, la ciudad y el país, destacando que el vínculo construido durante todos estos años permanecerá intacto. Agradece de manera explícita el apoyo recibido por parte de la afición y dedica palabras especiales al vestuario, al que define como un espacio de convivencia, respeto y batallas compartidas. Uno de los pasajes más significativos del mensaje es aquel en el que recuerda el honor de haber portado el brazalete de capitán, una responsabilidad que asegura llevará consigo para siempre.

Avui és el meu últim dia d’aquesta temporada amb els meus companys d’equip i el cos tècnic del FC Barcelona, i sincerament tinc sentiments trobats. Ara mateix em venen a la memòria molts records i emocions. Durant gairebé 12 anys, aquest club, i especialment aquest vestidor, ha… pic.twitter.com/mF5c3nnX87 — Marc ter Stegen (@mterstegen1) January 20, 2026

La despedida íntegra de Ter Stegen

«Hoy es mi último día de la temporada con mis compañeros y el cuerpo técnico del FC Barcelona, ​​y la verdad es que tengo sentimientos encontrados.

Me invaden tantos recuerdos y emociones. Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, ha sido mi hogar. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables.

Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo a este club, a esta ciudad y a esta región. Llevan dentro un sentimiento que nunca se desvanecerá. Vuestro apoyo durante todos estos años ha sido increíble; gracias de corazón.

Al vestuario: gracias por tantos años compartidos, por la convivencia diaria, las risas, las batallas y el respeto. Os llevo conmigo.

He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre.

Ahora mi viaje continúa en Cataluña, y tengo muchas ganas de lo que me espera. Os deseo todo lo mejor para lo que queda de temporada y espero ver muchos más trofeos. Nos vemos pronto».