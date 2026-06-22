Del campo al corazón: estos son los candidatos a Míster Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo está dejando goles, sorpresas y grandes actuaciones sobre el césped. También está convirtiendo a varios futbolistas en auténticos fenómenos de masas. De jóvenes promesas a veteranos con millones de seguidores, repasamos a los jugadores más atractivos del torneo. Ahora te toca decidir: ¿quién merece coronarse como el Míster Mundial 2026?