Belén Esteban nunca deja indiferente. La colaboradora de televisión ha vuelto a demostrar que vive el fútbol con la misma intensidad con la que comenta la actualidad y, esta vez, ha querido posicionarse públicamente a favor de Ferran Torres. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido un vídeo del delantero de la selección española acompañado de un mensaje tan contundente como divertido.

La llamada princesa del pueblo ha republicado un TikTok del futbolista y ha aprovechado para enviarle un mensaje de apoyo después de las críticas que ha recibido en los últimos días. Lejos de quedarse en un simple «ánimo», Belén ha ido un paso más allá y ha lanzado un simpático fichaje virtual para el Atlético de Madrid.

La curiosa petición de Belén Esteban a Ferran Torres

«Yo estoy contigo, Ferran, y con la Selección Española, tanto criticar que hemos ganado el Mundial. Si no te quieren, vente a mi Atlético de Madrid. Parecéis de otro país. ¡Viva España!», escribió sobre el vídeo, rematando la publicación con una auténtica lluvia de banderas españolas.

Con su característico estilo, directo y sin filtros, Belén mezcló reivindicación futbolera, orgullo por la selección española y una buena dosis de humor. Porque si algo ha dejado claro es que, si dependiera de ella, Ferran Torres tendría las puertas del Metropolitano abiertas de par en par.

La publicación no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores, acostumbrados a que la televisiva comparta momentos de su día a día, pero también opiniones sobre temas que le apasionan. Y el fútbol ocupa, desde hace años, un lugar privilegiado entre ellos.

No es ningún secreto que Belén Esteban siente una especial simpatía por el Atlético de Madrid, equipo al que ha hecho referencia en numerosas ocasiones. Por eso, su invitación al delantero de la selección no ha pasado desapercibida y ha provocado todo tipo de reacciones entre los aficionados, especialmente por el tono desenfadado con el que ha formulado su particular oferta de fichaje.

Más allá de la broma, la colaboradora ha querido poner el foco en el respaldo a los internacionales españoles, defendiendo que las críticas no deberían eclipsar los éxitos conseguidos por el combinado nacional. Un mensaje que ha querido personalizar en Ferran Torres, uno de los nombres que más comentarios genera cada vez que viste la camiseta de España.

Una vez más, Belén ha convertido una simple historia de Instagram en un pequeño fenómeno entre sus seguidores. Porque cuando opina, ya sea sobre televisión, actualidad o fútbol, rara vez pasa desapercibida. Y esta vez lo ha hecho con una mezcla de pasión, humor y sentimiento rojiblanco que no ha dejado indiferente a nadie.

Eso sí, habrá que ver si Ferran Torres recoge el guante. Aunque, de momento, todo apunta a que el único fichaje cerrado es el del delantero… para el club de fans de Belén Esteban.