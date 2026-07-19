La mejor paella valenciana de Madrid se hace en este restaurante que hasta Carlos Herrera adora: «Producto incomparable»

Carlos Herrera es conocido por su trayectoria en la radio, pero también por otra de sus grandes pasiones: la gastronomía. Ha demostrado en numerosas ocasiones su interés por la cocina de calidad y por aquellos establecimientos que han sabido mantener una identidad propia al margen de las modas. A través de sus redes sociales, el comunicador suele recomendar restaurantes que considera imprescindibles.

Entre todos ellos hay uno al que vuelve con frecuencia cuando se encuentra en Madrid. No se trata de un restaurante de cocina de autor ni de un espacio marcado por las últimas tendencias gastronómicas. Su elección responde a una filosofía completamente distinta: la defensa del producto, el respeto por la tradición y una forma de entender la hostelería que apenas ha cambiado en más de medio siglo.

Ese lugar es Samm, un restaurante situado en el distrito de Chamartín que, desde 1973, ha construido su prestigio alrededor de una especialidad muy concreta: la auténtica paella valenciana.

Un restaurante con mucha historia

Ubicado en el número 3 de la calle Carlos Caamaño, Samm forma parte de esos negocios familiares que han conseguido mantenerse como referencia generación tras generación sin necesidad de reinventar continuamente su oferta.

El restaurante fue fundado por Vicente Asunción y su mujer, Carmen, con una idea muy clara: ofrecer una cocina basada en la calidad del producto y en el respeto absoluto a las recetas tradicionales. Más de 50 años después, esa filosofía continúa siendo el principal rasgo distintivo del establecimiento.

En un sector marcado por la constante aparición de nuevas propuestas gastronómicas, Samm ha optado por el camino contrario. Ha mantenido prácticamente intacta su identidad, convencido de que la mejor manera de fidelizar a los clientes es elaborar cada plato con el mismo nivel de exigencia que el primer día.

Precisamente esa continuidad explica que siga siendo uno de los restaurantes más demandados de la capital entre quienes buscan una paella elaborada siguiendo los cánones tradicionales.

La paella que conquistó a Carlos Herrera

Carlos Herrera ha hablado públicamente en varias ocasiones de este establecimiento, destacando especialmente la calidad de su producto. «Es un producto incomparable», afirmó al referirse a la especialidad del restaurante, una valoración que resume el motivo por el que Samm se ha convertido en uno de sus lugares de referencia en Madrid.

La paella que sirve el establecimiento se mantiene fiel a la receta valenciana, alejándose de interpretaciones más contemporáneas o de combinaciones de ingredientes que poco tienen que ver con la elaboración original.

En su versión clásica, la receta incorpora pollo, conejo, garrofó, judía verde plana, arroz bomba, aceite de oliva virgen extra y azafrán, respetando los ingredientes que históricamente han definido este plato emblemático de la gastronomía española.

No hay espacio para mezclas con marisco, chorizo u otros ingredientes que, aunque populares en determinados lugares, no forman parte de la receta tradicional valenciana.

Productos de primera calidad

Más allá de los ingredientes, la elaboración de una buena paella exige una ejecución precisa. El control del fuego, los tiempos de cocción y la distribución uniforme del arroz son algunos de los factores que determinan el resultado final.

En Samm, la paella se caracteriza por presentar una fina capa de arroz suelto, con un sabor intenso y equilibrado, rematada por un socarrat ligero que aporta textura y concentra parte de los aromas del conjunto.

Ese equilibrio es precisamente uno de los aspectos más valorados por quienes frecuentan el restaurante y una de las razones por las que mantiene una clientela fiel desde hace décadas.

La apuesta por una cocina basada en la tradición responde también a una filosofía de respeto por el producto. Cada ingrediente ocupa el lugar que le corresponde, sin artificios ni elementos destinados únicamente a sorprender desde el punto de vista estético.

Un local especializado en arroces

Aunque la paella constituye el principal reclamo del establecimiento, Samm ha conseguido consolidarse también gracias a un ambiente que invita a prolongar la experiencia gastronómica.

Carlos Herrera ha destacado en distintas ocasiones que uno de los aspectos que más aprecia del restaurante es precisamente la posibilidad de disfrutar de una sobremesa tranquila, lejos del ritmo acelerado que suele marcar su actividad profesional.

El local conserva ese ambiente clásico de los restaurantes familiares donde la conversación ocupa un lugar tan importante como la comida, una característica cada vez menos frecuente en las grandes ciudades.

A ello se suman una serie de servicios que contribuyen a mejorar la experiencia de los clientes. Entre ellos destaca el servicio de aparcacoches, especialmente útil en una zona como Chamartín, donde el estacionamiento puede resultar complicado, así como una terraza climatizada que permite disfrutar del espacio exterior durante buena parte del año. En definitiva, es el sitio perfecto. ¿Te aparece probarlo?