Quién es Ana Pelayo, pareja de Gavi: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 concluye hoy, 19 de julio, su andadura. Desde el pasado mes de junio, numerosas selecciones clasificadas de todo el mundo se han disputado su permanencia en el campeonato con el objetivo de llevar a su país a la gran final. Un reto que no es fácil, pero que, en esta ocasión, ha llevado a la Selección Española de Fútbol y a la Selección Argentina a la gran final. Pues, como países finalistas, deberán disputarse la victoria. Un día muy importante donde los jugadores españoles estarán acompañados de sus seres queridos. En el caso de Gavi, el joven está acompañado también de su pareja. Y es que Ana Pelayo se ha convertido en uno de sus mayores apoyos.

El deportista intenta siempre mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero hay ciertos detalles que nunca pasan desapercibidos. De esta manera, aunque el nombre de Ana Pelayo apenas aparece en los principales medios de comunicación, hay ciertas cosas que sí se saben de ella. De hecho, es originaria de Sevilla y tiene 23 años. En el 2024, la joven se graduó en Criminología por la Universidad de Sevilla, pero también se está labrando un hueco en el mundo de las influencers.

Ana Pelayo triunfa en redes sociales

En plataformas como Instagram, Ana Pelayo tiene más de 541.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con momentos que marcan sus días, de moda y viajes que realiza. Sus publicaciones con Gavi son muy pocas, pues no quiere compartir mucho de su noviazgo con el futbolista, pero se sabe que llevan juntos desde el 2022.

Al parecer, los jóvenes comenzaron su relación en la más absoluta intimidad, pero, en el 2024, fueron pillados besándose. Tras meses de rumores, la pareja confirmó su romance públicamente. Eso sí, intentan mantener esa parte de sus vidas alejada del foco mediático. Una relación que se ha ido consolidando y que la ha llevado a apoyar a su chico en muchos momentos importantes de su carrera deportiva.

Por otro lado, se sabe que Ana Pelayo es una fiel fan de One Direction. Recordemos, se trata de la banda que estaba compuesta por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Por lo tanto, como fiel fan, ver a Gavi junto a uno de sus ídolos supuso una gran emoción para ella. Pues, no dudó en compartirlo en sus redes sociales. «Ya hablaremos tú y yo» y «Polfavol compaltan», fueron sus comentarios al ver la foto de Gavi con Louis Tomlinson, pero no es la única. Y es que, por lo que parece, el deportista también es un gran admirador de la banda. «Fue genial verte y conocerte. ¡Gracias por la visita! Tú música es una inspiración para mí», escribió el joven junto a su imagen con el cantante británico. Sin lugar a dudas, una pareja que comparte gustos musicales.

Pero, recordemos, Ana Pelayo no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como bien hemos informado a lo largo de los últimos días, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. Pues, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino; Alejandra Dorta, la novia de Pedri; Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz; y Laura Iglesias, la novia de Rodri Hernández.