Rubén Ochandiano se ha convertido, indudablemente, en uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino porque ha trabajado muy duro para formar parte de grandes películas, excepcionales series y significativas obras de teatro. Entre los numerosos proyectos en los que ha participado destaca Al Salir de Clase, Los misterios de Laura, El Comisario o, incluso, la primera edición de Traitors España, que se grabó para Max. Pero no todo quedó ahí, ya que formó parte de MasterChef Celebrity, protagonizando uno de los abandonos más sonados. No solamente por lo que se grabó en el talent culinario, sino por lo que, según el actor, no se emitió. Como era de esperar, Rubén Ochandiano utilizó sus redes sociales para poner en jaque al equipo del programa, por haber editado una frase que dijo hasta en dos ocasiones y que, para él, era fundamental a la hora de que todos entendiesen su decisión.

Su lado más profesional

Rubén Ochandiano de Higes nació el 3 de octubre de 1980 y, desde muy temprana edad, tuvo clara su vocación. Por ese mismo motivo, no dudó un solo segundo en formarse tanto en canto y en danza, como en interpretación. Es más, completó su formación estudiando actuación con nada más y nada menos que Juan Carlos Corazza.

Fue entonces cuando le llegó dos de las grandes oportunidades de su vida, al formar parte del elenco de dos importantísimas series de televisión. De hecho, en una de ellas consiguió un papel principal que mantuvo durante las siguientes temporadas. En sus inicios, Rubén trabajó en Periodistas, Médico de familia e, incluso, en Al Salir de Clase, la serie juvenil en la que dio vida a Marcos Jiménez. Es más, gracias a este último trabajo, empezaron a llegar otras tantas ficciones de tirada nacional como es el caso de Vientos de agua, Toledo, cruce de caminos o, incluso, Los Hombres de Paco.

Si hablamos del cine, Rubén ha trabajado bajo las órdenes de importantísimos directores como son Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Alejandro González Iñárritu o Steven Soderbergh, entre otros. Entre los numerosos largometrajes en los que ha participado, destacan Los abrazos rotos, Tapas, Asfalto o, incluso, Lobo Feroz, en la que trabajó mano a mano con Javier Gutiérrez y Adriana Ugarte.

El polémico paso de Rubén Ochandiano por ‘MasterChef Celebrity’

Hay quien lo califica como tal, por lo efímero que fue, pero otros tantos por lo que se desarrolló después de la emisión de su última entrega en el talent culinario. En octubre de 2024, durante la emisión de una nueva entrega de MasterChef Celebrity, pudimos ver cómo Rubén Ochandiano decidía poner punto y final a su paso por el concurso, y así se lo hacía ver al jurado:

«Me voy a ir yo, porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico, prefiero marcharme. Estoy bien, estoy tranquilo. Lo estoy sintiendo así, con todo el respeto y el cariño hacia el programa», explicó. Lo que nadie esperaba es que esta situación fuese a ir mucho más allá, puesto que el actor anunció en sus redes sociales que el equipo había decidido no emitir una frase que había repetido hasta en dos ocasiones y que, para él, era significativa.

«Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones. ‘Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa’», escribió el actor, horas después de la emisión de esa entrega, en la que ponía punto y final a su etapa en el talent culinario.

Más tarde, en una entrevista con los compañeros de ICON, el madrileño se sinceró como nunca sobre este asunto: «Me pareció muy feo que justo editaran tanto a su favor ese final (…) Lo dije hasta en dos ocasiones, y que eso lo editasen me parece muy sesgado». Y añadió: «A estas alturas, el que más y el que menos ha oído hablar de la leyenda de MasterChef, por eso yo afronto lo que ha pasado sin ninguna intención de victimizarme».

Lejos de que todo quede ahí, aprovechó esta charla para ir mucho más allá: «Desde el momento en que accedo a entrar estoy siendo cómplice de un asunto que ya sabemos de qué va. Lo que pasa es que no del todo. Yo pensé que sabía de lo que iba, pero cuando llegué allí resultó que no. Era peor».

Su lado más personal

Si hay algo que caracteriza a Rubén Ochandiano es lo mucho que protege su intimidad. De esta forma, aunque publica muchas cosas en sus redes sociales, la gran mayoría de ellas tienen estrecha vinculación con lo profesional. Por lo tanto, no hay rastro ni ningún tipo de pista a la hora de saber si actualmente tiene una relación sentimental.